Kleine meerderheid sociale werkers stemmen in met cao-eindbod werkgevers

Een kleine meerderheid van de FNV-leden, die werkzaam zijn in het sociaal werk, heeft voor het eindbod van de werkgevers gestemd. 58% ging akkoord, waardoor de FNV het eindbod zal ondertekenen.

‘Dit duidelijke signaal zullen we ook terugkoppelen aan de werkgevers’, zegt Jan Verhoeven, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Veel sociaal werkers hadden bezwaren en zijn erg teleurgesteld in de magere waardering van de werkgevers. Maar we zijn een vereniging en de leden hebben het laatste woord.’

De nieuwe cao Sociaal Werk



Nu de leden hebben voorgestemd zal FNV Zorg & Welzijn, samen met CNV Zorg & Welzijn en de werkgever het eindbod zo snel mogelijk uitwerken tot een nieuwe cao. Deze zal ingaan met terugwerkende kracht naar 1 juli 2021 en lopen tot 1 juli 2023.

Met ingang van deze maand december ontvangen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 2,5 %. In 2023 ontvangen ze nogmaals 2%. Daarnaast worden verdere afspraken uitgewerkt over verlofsparen tot maximaal 100 weken, thuiswerkregelingen en consignatiediensten. Verhoeven: ‘Ook willen we tot maatwerkoplossingen komen voor oudere werknemers, die met hun huidige werk niet gezond hun AOW kunnen halen. Korter werken of vervroegd uittreden behoren daarbij tot de mogelijkheden.’

Extra geld vanuit Rijk

Over de extra 675 miljoen euro van de Rijksoverheid voor loonsverhoging in de sector zorg & welzijn in 2022 maken de vakbonden en werkgevers later afspraken. Dat geldt ook voor de aanpak die vakbonden voorstelden voor de negatieve gevolgen van aanbestedingen door gemeenten.

De sector Sociaal Werk bestaat uit, vaak lokale, instellingen voor onder meer welzijnswerk, maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijke opvang. In de sector werken ca. 60.000 mensen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn