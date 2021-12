NZa: Knelpunten in het bemiddelen van zorg voor zorgkantoren

Voor zorgkantoren wordt het in de toekomst steeds moeilijker om op te voorzien in het zorgaanbod voor cliënten. De zorgvraag neemt toe en de huidige personeelsschaarste zal naar verwachting toenemen. Tegelijkertijd is beheersing van de zorguitgaven belangrijk, om niet andere noodzakelijke collectieve uitgaven te verdringen. De houdbaarheid van het stelsel van langdurige zorg komt meer onder druk te staan. Sturen op doelmatige zorg is van belang om de langdurige zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Mensen die zorg nodig hebben, moeten ervan op aan kunnen dat ze die zorg krijgen, nu en in de toekomst. Daarbij is passende zorg het richtsnoer: slim georganiseerde zorg die echt van meerwaarde is voor de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen tegen een redelijke prijs. Zorgkantoren zijn echter begrensd in de mogelijkheden die zij hebben om te sturen op doelmatigheid.

We zien dat het de zorgkantoren tot nu lukt om zorg te regelen voor alle cliënten. Maar het kost hen steeds meer moeite om te bemiddelen naar zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt:

er ontstaan diverse knelpunten in verschillende regio’s door personeelsschaarste en de complexer wordende zorgvraag door de vergrijzing;

door knelpunten was de toegang tot medisch-generalistische zorg in 20 van de 31 regio’s op momenten in 2020 onvoldoende gewaarborgd. Deze knelpunten konden zorgkantoren en zorgaanbieders wel oplossen;

de vraag naar ggz wonen overtreft het beschikbare aanbod.

Lees meer in het artikel Zorgkantoren organiseerden toegang tot zorg voor cliënten, soms met moeite.

Samenwerking, regie en keuzes zijn nodig

Wat zorgkantoren kunnen doen is een regierol pakken om passende zorg te stimuleren en aan hun zorgplicht te voldoen. Wij sporen hen daarom aan (nog) meer regionaal en domeinoverstijgend samen te werken, problemen te signaleren en met zorgaanbieders te kijken hoe het anders kan. Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen en zullen moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt.

Juist omdat zorgkantoren niet alleen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg kunnen borgen, roepen wij VWS op om het maatschappelijke en politieke debat op gang te brengen. Om op deze manier, vanuit een samenhangende lange termijnvisie, keuzes voor te bereiden om de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij vragen de politiek nadrukkelijk om richting te geven aan deze maatschappelijke dialoog. Lees meer in het artikel Samenwerking, regie en heldere keuzes zijn noodzakelijk voor enorme uitdagingen.

Bron: NZa