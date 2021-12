300 miljoen euro voor nieuw internationaal stamcelconsortium

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Danstem Instituut van de Universiteit van Kopenhagen en het Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne ontvangen samen 300 miljoen euro van de Novo Nordisk Foundation. Het doel van dit nieuwe internationale consortium is om op stamcel gebaseerde therapieën van het laboratorium naar de patiënt te brengen.

Stamcellen bieden een unieke mogelijkheid om weefsel dat door ziekte of trauma is beschadigd te herstellen. De mogelijke toepassingen van deze cellen zijn veelbelovend voor de behandeling van diabetes, metabole ziekten en erfelijke aandoeningen, maar er is nog veel werk nodig om deze stamceltherapieën daadwerkelijk naar de patiënten te krijgen. Om dit te versnellen investeert de Novo Nordisk Foundation ongeveer 100 miljoen euro in elk instituut waaruit het nieuwe reNEW consortium bestaat. De financiering is voor een periode van 10 jaar.



Resolve, rebuild en rewrite

Het nieuwe consortium focust zich op drie verschillende aspecten van stamcelonderzoek. Een daarvan, reSOLVE genaamd, wordt gecoördineerd door LUMC-hoogleraar Christine Mummery en richt zich op het namaken van weefsels met stamcellen voor het bestuderen van ziekten en het testen van nieuwe geneesmiddelen. Het LUMC probeert onder andere hartweefsel en bloedvaten op deze manier na te maken. Het tweede programma, reBUILD, heeft tot doel nieuwe klinische toepassingen te ontwikkelen met stamcellen, bijvoorbeeld voor de ziekte van Parkinson en diabetes. Dit project wordt vanuit Denemarken geleid door Agnete Kirkeby. LUMC-hoogleraar Niels Geijsen zal het reWRITE-programma coördineren dat genetische modificatietechnieken ontwikkelt om genetische aandoeningen te behandelen.

Uniek ecosysteem

Het LUMC heeft een jarenlange traditie op het gebied van orgaantransplantatie en de ontwikkeling van therapieën en ziektemodellen op basis van stamcellen. Het heeft dan ook een leidende rol op het gebied van regeneratieve geneeskunde in Nederland. Dit komt onder andere door de combinatie van de nodige vakkennis en de juiste infrastructuur. Zo wordt er een productiefaciliteit, NECSTGEN, gebouwd op het Leiden Bioscience Park. Hier kunnen stamcelproducten geproduceerd worden die in patiënten gebruikt mogen worden. “Ik ben zeer enthousiast over reNEW. In Leiden hebben we al een uniek ecosysteem met excellente wetenschap, onderwijs, bewezen translationeel potentieel en ultramoderne infrastructuur. Met deze nieuwe samenwerking en financiële impuls kunnen we de kritische massa creëren die nodig is om in dit opkomende medische gebied een belangrijk kantelpunt teweeg te brengen”, vertelt Pancras Hogendoorn, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.



Impuls

In het LUMC wordt reNEW gecoördineerd door hoogleraar Ton Rabelink: “Deze donatie is een fantastische impuls voor dit relatief nieuwe veld binnen de geneeskunde. Ook bouwt het direct voort op de ambitie die mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda en waarin we samenwerken binnen landelijke consortia zoals Regmed XB.”



Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde is één van de drie speerpunten van het LUMC. Samen werken wij aan innovatieve nieuwe behandelingen. Lees op onze website meer over de regeneratieve behandelingen waar het LUMC aan werkt.

