Stichting JIM en Amarant winnen de Nationale Jeugdhulpprijzen 2021

Amsterdam, 22 december 2021 – De Nationale Jeugdhulpprijzen voor het jaar 2021 zijn gewonnen door de projecten ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ van Stichting JIM en ‘Dit ben ik’ van Amarant. De juryprijs van € 12.500,- is uitgereikt aan Stichting JIM en ‘Dit ben ik’ van Amarant kreeg de meeste stemmen van het publiek en ontving €7.500,-. De projecten stonden dit jaar in het teken van volwassen worden en de overgang van 18- naar 18+. Het is een prijs voor jongeren binnen de jeugdhulp die helemaal is vormgegeven door de jongeren zelf.



Stichting JIM wil dat elke jongere een JIM heeft, een steunfiguur uit hun eigen omgeving. Het project is ontstaan uit de visie ‘met je eigen wortels groei je het mooist’. De publieksprijs ging naar de behandelmodule ‘Dit ben ik’ van Amarant. Deze module is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun ouders en verzorgers. Zij leren wat het hebben van een LVB voor zichzelf en mensen uit hun omgeving betekent en hoe ze daar mee om kunnen gaan.



De jury van de Nationale Jeugdhulpprijzen bestond uit een groep van zes jongeren. Sinds april zijn deze jongeren bezig geweest met de organisatie van deze prijzen; van het thema bedenken, het opstellen van de beoordelingscriteria, de promotie en de uiteindelijke beoordeling en uitreiking van de prijzen.



De beoordeling

“Doordat wij deze prijzen uitreiken, zorgen we ervoor dat jongeren in de toekomst weer beter geholpen kunnen worden”, aldus Mark, 20 jaar uit de jongerenjury. Over Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) zeiden de jongeren: “We waren het er unaniem over eens dat dit project de juryprijs moest verdienen. We vonden het namelijk allemaal jammer dat wij geen JIM hadden. Dat hadden we graag gehad en een JIM had ons waarschijnlijk erg geholpen!”

Ook over ‘Dit ben ik’ was de jury heel enthousiast, een terechte publiekswinnaar dus. “Het is vooral mooi hoe ze het woord LVB uitleggen. Niet denkend in termen van een beperking, maar: een Langzaam Verwerkend Brein. Precies wat het is!”



De Nationale Jeugdhulpprijzen on Tour

Omdat een groots event dit jaar vanwege de corona maatregelen niet mogelijk was, moest de organisatie uitwijken naar een alternatieve uitreiking: de Nationale Jeugdhulpprijzen on Tour. Samen met de jongeren is er in een busje een tour gemaakt langs de winnaars. De eerste stop was in Amersfoort, en daarna gingen ze door naar Breda. De prijzen zijn zo toch persoonlijk uitgereikt.



De Nationale Jeugdhulpprijzen zijn een initiatief van Pro Juventute – Fonds voor Jeugdhulp, de organisatie is in handen van jongeren, met ondersteuning van Stichting Alexander.

Winnaars juryprijs – het project ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ van Stichting JIM

Winnaars publieksprijs – het project ‘Dit ben ik’ van Amarant



Over Stichting Alexander

Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseert de stichting zinvolle en duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk.



Over de Nationale Jeugdhulpprijzen

De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere twee jaar uitgereikt aan bijzondere en veelbelovende projecten en initiatieven die zich inzetten voor jongeren binnen de jeugdhulp. De organisatie én keuze voor de genomineerden en prijswinnaar(s) ligt volledig in de handen van jongeren.

Bron: Stichting Alexander