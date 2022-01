De schaamtefactor: Overwin je grootste angsten en bevrijd jezelf

Schaamte is lange tijd onbegrepen geweest. Pas de laatste jaren ontdekt de wetenschap dat schaamte een grote rol speelt bij een scala van problemen, waaronder depressie, verslaving en suïcidaliteit. De Schaamtefactor, het nieuwe boek van dr. Stephan Poulter, is baanbrekend. Het beschrijft hoe giftige schaamte zich nestelt in je systeem en – indien onbehandeld – een vernietigende uitwerking heeft op je welzijn. Vanuit zijn ruime praktijkervaring als klinisch psycholoog toont Poulter hoe je schaamte met wortel en tak uitroeit om emotioneel gezond te worden.

Poulter beschrijft aan de hand van casestudies de oorsprong en invloed van wat hij de ‘emotionele terrorist’ noemt en baseert zich daarbij op de recentste wetenschappelijke inzichten. Zo is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat (hechtings)trauma bij jonge kinderen en adolescenten kan leiden tot een verstoorde ontwikkeling van ons brein en zenuwstelsel; zo kan de schaamte ons systeem binnendringen.

Onbehandelde schaamte is niet direct herkenbaar, maar de symptomen herkent iedereen: emotionele verlamming, het gevoel een bedrieger te zijn, niemand kunnen vertrouwen, het gevoel niets voor te stellen, angst voor kritiek, faalangst, perfectionisme en zelfsabotage. Onbehandelde schaamte kan resulteren in woede en agressie, depressie, verslavingen en zelfs tot zelfbeschadiging of zelfmoord.

Poulter geeft de lezer oefeningen om de onderliggende oorzaak – de diepgewortelde schaamte – te erkennen en om te gaan met de triggers die steeds weer leiden tot angst en andere negatieve emoties. Poulter wijst de weg naar zelfacceptatie, zelfcompassie, vergeving, empathie en een gevoel van innerlijk welzijn. Een waardevol boek in een tijd waarin zo veel mensen last hebben van psychische klachten.

Over de auteur

Dr. Stephan B. Poulter is een klinisch psycholoog die al meer dan 35 jaar praktijk voert in Los Angeles. Poulter is ook auteur en spreker over onderwerpen als ouderschap, puberteit en spirituele/psychologische zaken.

Informatie:

Titel: De Schaamtefactor

Auteur: Stephan P. Poulter

Verkoopprijs: € 32,50

Verschijningsdatum: 28-12-2021

ISBN: 9789077179413

408 pagina’s

Het boek is beschikbaar in alle fysieke en online boekhandels, of via: www.circlepublishing.nl