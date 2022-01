MediRisk start samen met aangesloten zorgorganisaties Platform Patiëntveiligheid

Vandaag gaat MediRisk Platform Patiëntveiligheid officieel van start. Via dit platform gaat MediRisk het nieuwe perspectief op veiligheid – Safety-II – verder uitdiepen en toepasbaar maken voor de zorg in Nederland. Centraal staat het leren van en in de praktijk. Het platform werkt samen met internationale patient safety – en resilience netwerken.

Platform Patiëntveiligheid

Platform Patiëntveiligheid is er voor bestuurders, zorgverleners, adviseurs kwaliteit en veiligheid, managers en iedereen die weet dat de complexe zorgwerkelijkheid vraagt om een nieuw perspectief op veiligheid. Een perspectief waar leren van de dagelijkse praktijk en de menselijke maat centraal staan.

De belangrijkste functie van het platform is het delen van kennis en toepassingen met en tussen zorgorganisaties en professionals. Nationaal en internationaal. Leren van elkaar en van de praktijk staat daarbij centraal. Op het platform is dan ook een groeiend aantal praktijkverhalen te vinden. Maar ook de laatste (wetenschappelijke) publicaties, theoretische achtergronden en vooral ook trainingen en tooling voor praktische toepassing in het dagelijks werk.

Safety-II: nog meer veiligheidsprocedures maken de zorg niet veiliger

Vijf jaar geleden introduceerden prof. Erik Hollnagel (Safety-II) en prof. Sidney Dekker (Restorative Just Culture) het nieuwe veiligheidsdenken op het jubileumcongres van medisch aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Al snel waren enkele ziekenhuizen bereid om met innoverende Safety-II methoden als Functional Resonance Analysis Method (FRAM) en Learning Teams aan het werk te gaan.

Arnoud van Schaik, directeur MediRisk: “Wij merken al jaren dat nog meer veiligheidsprocedures de zorg niet veiliger maken. Binnen het perspectief van Safety-II bekijken en reflecteren zorgverleners de complexe praktijk waarbij voortdurend wisselende omstandigheden gelden. De afgelopen twintig jaar is er veel kennis opgedaan over onveiligheid, oplossingen werden vaak gezocht in veiligheidsprocedures en compliance. Safety-II focust op de gewone dagelijkse praktijk waarbij het uitgangspunt is het optimaal ondersteunen van zorgverleners om nog vaker succesvol te zijn.”

Safety-II en verder

Het platform belicht Safety-II en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord. Op het platform is een groot aantal verhalen van de werkvloer van de aangesloten zorgorganisaties te vinden. Er is ook aandacht voor Safety-II instrumenten zoals FRAM, Learning Teams en Debriefing en hoe die toe te passen binnen een organisatie. Restorative Just Culture waarbij het herstelgerichte perspectief voorop staat wanneer het niet loopt zoals verwacht, heeft ook een plek gekregen. Het

platform voorziet verder in links naar aangesloten netwerken, literatuur en video’s en informatie over trainingen en houdt alle nieuwe ontwikkelingen bij op het gebied van patiëntveiligheid.

MediRisk: expertisecentrum op het gebied van Safety-II



MediRisk is medisch aansprakelijkheidsverzekeraar. Vanaf de oprichting is het leren van claims een belangrijke doelstelling. De organisatie gelooft sterk in een praktische benadering waarbij niet alleen geleerd wordt van onveiligheid, maar ook van veiligheid. Leren van de dagelijkse praktijk dus.

Sinds 2017 is er steeds meer expertise opgebouwd op het gebied van Safety-II. Adviseurs van MediRisk startten vanaf 2018 diverse pilots met zorgorganisaties uit de onderlinge MediRisk om methoden en concepten in de praktijk uit te werken. Daarnaast namen nog eens honderden deelnemers uit zeker veertig ziekenhuizen deel aan de door MediRisk georganiseerde trainingen over Safety-II.

Adviseurs van MediRisk zijn inmiddels ook opgenomen in internationale Safety-II netwerken en de uitkomsten van de pilots zijn ook daar gedeeld. In 2019 werd samen met het Amphia Ziekenhuis, een van de eerste ziekenhuizen die aan een pilot deelnam, een symposium georganiseerd om de eerste resultaten ook in Nederland te verspreiden.

