Onderzoek naar gepersonaliseerde okselbehandeling van borstkanker met lymfeklieruitzaaiingen

Als er sprake is van uitzaaiingen van borstkanker naar lymfeklieren in de oksel worden voorafgaand aan operatief verwijderen hiervan uitgebreide beeldvormende onderzoeken verricht en tumorkenmerken bepaald. Met in Maastricht UMC+ opgezet onderzoek wordt beoogd helder te krijgen in hoeverre voorafgaand aan de operatie een nauwkeurige uitspraak gedaan kan worden over eventuele reactie op chemotherapie. Zodoende is er in de toekomst wellicht niet altijd meer een uitgebreide operatie aan de oksel vereist. Het KWF subsidieert het onderzoek met € 538.000,-

In Nederland wordt bij één op de zeven vrouwen een vorm van borstkanker vastgesteld gedurende haar leven. Als bij diagnose sprake is van een lymfeklieruitzaaiing in de oksel, dan heeft dit zowel gevolgen voor de behandeling als voor de prognose van de patiënte. Momenteel bestaat de behandeling in het geval van een lymfeklieruitzaaiing in de oksel uit chemotherapie gevolgd door een operatie. Eerder onderzoek leert dat bij één op de drie patiënten na chemotherapie geen uitzaaiing meer in de oksel aanwezig is en worden de lymfeklieren ‘onnodig’ operatief verwijderd. Het probleem is dat de overbodige uitname van de klier pas achteraf in het laboratorium geconstateerd kan worden.

Okselkliertoilet



De operatie van de oksel bestond tot voor kort uit een uitgebreide verwijdering van alle lymfeklieren in de oksel (okselkliertoilet). Deze operatie gaat gepaard met veel bijkomende klachten, zoals bijvoorbeeld lymfeoedeem met als gevolg vochtophoping in de betreffende arm en bewegingsbeperking. Met nieuwe operatieprocedures kan veel selectiever geopereerd worden, maar vooralsnog is het niet mogelijk om voorafgaand aan deze operatie een nauwkeurige uitspraak te kunnen doen over de eventuele reactie van de lymfeklieruitzaaiing op chemotherapie. Het onderzoek is gericht op nauwkeurige diagnostiek over de status van de lymfeklieren voorafgaand aan de operatie.

Studiesubsidie



Het onderzoeksproject waar KWF 538.000 euro subsidie aan heeft toegekend heeft als doel te ontdekken of er middels beeldvormende onderzoeken (echografie, MRI en PET-CT) en tumorkenmerken voorafgaand aan de operatie een nauwkeurigere uitspraak kan worden gedaan over de lymfeklieruitzaaiing van een patiënte. Volgens onderzoeksleider en nucleair radioloog i.o. dr. Thiemo van Nijnatten kan daarmee in de toekomst beter bepaald worden of en in welke mate er een okseloperatie uitgevoerd moet worden bij deze patiënten. “Zodoende draagt dit onderzoeksproject bij aan een verbeterde okselbehandeling op maat voor toekomstige patiënten.” gezondheidsnetwerk. Op weg naar een gezonder leven en een duurzame gezondheidszorg.”

Bron: Maastricht Universitair Medisch Centrum+