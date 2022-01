Keuzehulp voor patiënten met maagklachten op Thuisarts.nl

Ontwikkeld door NHG op basis van onderzoek Radboudumc

1 op de 4 Nederlanders heeft last van maagklachten. Een groot deel van hen bezoekt de huisarts voor deze klachten. Veel van deze patiënten slikken onnodig maagzuurremmers of krijgen een onaangenaam kijkonderzoek van de maag. Onnodig omdat de klachten bij veel patiënten veroorzaakt worden door hun leefstijl, zoals roken, te veel alcohol drinken of overgewicht. Verandering van deze leefstijl is belangrijk bij het verminderen van de klachten.



Om patiënten daarbij te helpen lanceert het NHG vandaag in samenwerking met het programma Doen of laten? een interactieve keuzehulp op Thuisarts.nl. Deze keuzehulp, gebaseerd op onderzoek van het Radboudumc, geeft patiënten met maagklachten inzicht in het waarom van de klacht en vertelt hen wat ze er zelf aan kunnen doen.

Er is sprake van overbehandeling bij patiënten met maagklachten, constateerde het Zorginstituut afgelopen zomer. Wat vaak ontbreekt is goede voorlichting aan patiënten over de mogelijke oorzaken van de klachten. Gezond leven en voedingsadviezen kunnen maagklachten helpen verminderen. Op Thuisarts.nl is nu een nieuwe keuzehulp beschikbaar voor mensen met maagklachten. De keuzehulp helpt patiënten begrijpen waardoor maagklachten kunnen ontstaan en geeft persoonlijke adviezen over wat patiënten zelf kunnen doen om de klachten te verminderen.



Promotieonderzoek naar de juiste zorg voor patiënten met maagklachten



De keuzehulp Maagklachten is gebaseerd op een e-learning die het Radboudumc maakte voor patiënten met maagklachten. Judith de Jong, MDL-arts in opleiding in het Radboudumc, promoveert op 13 januari 2022 op verbetering van zorg voor mensen met maagklachten. In één van haar onderzoeken kregen patiënten die verwezen waren voor een kijkonderzoek van de maag deze e-learning aangeboden. De e-learning gaf informatie over de werking van de maag, de oorzaken van maagklachten en de zin en onzin van zo’n kijkonderzoek van de maag. Na het volgen van de e-learning zag 60% af van een kijkonderzoek en verminderden de klachten. Er werden geen ernstige ziekten zoals kanker vastgesteld bij de mensen die in dat jaar afzagen van het onderzoek.

Landelijke campagne en NHG E-learning



De keuzehulp Maagklachten is gemaakt in samenwerking met Doen of laten? en onderdeel van een landelijke campagne van Doen of laten? voor passende zorg bij maagklachten. De campagne richt zich op het vergroten van de kennis over leefstijlfactoren bij maagklachten, bij zowel patiënten als huisartsen, en op het terugdringen van overdiagnostiek en overbehandeling. Huisartsen kunnen een e-learning doen met de meest recente kennis over de diagnostiek en behandeling van maagklachten.

Bron: Radboudumc