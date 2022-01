Werkgeverskoepel Ziekenhuizen overstag; meer loon en minder werkdruk

De 200.000 ziekenhuismedewerkers gaan er komend jaar financieel flink op vooruit. Ook zijn afspraken over werkdrukverlaging gemaakt. Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft samen met werkgeverskoepel NVZ een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Deze loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023. De NVZ kwam over de brug nadat het overleg op kerstavond was geëscaleerd en de achterban van de vakbond liet weten collectieve acties niet te schuwen.

Afhankelijk van de schaal, functie, diensten en werkzaamheden die een medewerker verricht, wordt een waardering toegekend. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben zowel afspraken in centen als procenten gemaakt. Dat betekent dat de werknemers aan de onderkant en middengroepen, ‘de handen aan het bed’, de laboranten en de mensen op de operatiekamer er tussen de 4% en 10 % op vooruit gaan.’ De gemoederen waren nadat op kerstavond het overleg was geëscaleerd behoorlijk oplopen. De actiebereidheid groeide na het klappen van het overleg. Nu er een resultaat ligt is de actiedreiging van de baan.

Salarisverhoging



Elke ziekenhuismedewerker krijgt er, op 1 januari 2022, 2% salaris bij, met een bodem van € 90. Voor alle medewerkers tot en met schaal 40, waaronder doktersassistenten, mensen op de poli en sterilisatieafdeling, betekent deze bodem een gemiddelde salarisverhoging van 3%. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van € 250 bruto op 1 december 2021.

Extra periodiek en hoger minimumloon



De cruciale beroepsgroepen als verpleegkundigen, operatiekamerpersoneel en laboranten, waar het personeelstekort het grootst is, krijgen een extra periodiek erbij. Medewerkers die nog niet aan het maximum van hun schaal zitten, krijgen twee extra periodieken. Ook is er een minimumloon van € 13 bruto per uur afgesproken, vanaf 1 maart 2022. Merlijn: ‘Hierdoor vervallen de laagste schalen en een aantal periodieken, waardoor werknemers met een laag inkomen ook hun koopkracht kunnen behouden.’

Toeslagen stijgen



Voor wie onregelmatige diensten draait, gaat de toeslag omhoog. Daarnaast wordt per 1 juli 2022 de toeslag voor het draaien van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten verdubbeld.

Gezond kunnen werken



Er zijn concrete afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van het personeel. Merlijn: ‘Dat was hard nodig. Talloze verhalen van de werknemers, en verschillende analyses hebben duidelijk gemaakt dat werken in een ziekenhuis niet echt gezond is, vanwege de oplopende werkdruk en het altijd maar beschikbaar moeten zijn.’ Zo is het recht op onbereikbaarheid afgesproken op dagen waarop medewerkers niet staan ingeroosterd. Ook wordt de jaarurensystematiek aangepast naar 3 maanden. Dat betekent dat diensten in roosters niet meer over een jaar mogen worden uitgesmeerd, maar over slechts drie maanden. Merlijn: ‘Dit gaat meer stabiliteit in de roosters opleveren. Daardoor ontstaat er een betere werk-privé balans, omdat er beter geroosterd gaat worden over het aantal contracturen.’

Eerder stoppen met werken



Al eerder waren afspraken gemaakt over generatiebeleid in de cao, maar deze waren vrijblijvend. In de nieuwe cao staat dat alle werknemers het recht krijgen om 5 jaar voor de AOW leeftijd minder te gaan werken. De kosten worden gedeeld door werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Voor individuele medewerkers kan, in overleg met de werkgever, ook een maatwerkafspraak worden gemaakt. Bijvoorbeeld om helemaal eerder te stoppen met werken.

Bron: FNV