GGZ slaat alarm om wachtlijst, Psyned breidt behandelcapaciteit uit

Amsterdam – Waar wachten binnen de GGZ-instellingen al jaren de norm is, verwelkomt behandelorganisatie Psyned haar 300e psycholoog bij wie je, net zoals bij veel andere Psyned psychologen, zonder wachtlijst terecht kunt. Doordat de organisatie anders handelt dan andere partijen, sluiten steeds meer psychologen zich aan en maken ze samen grote impact op de alsmaar langer wordende wachtlijst. Daarmee wordt de (basis)psycholoog deels de oplossing voor wachtlijsten.

Vergeet de reguliere ‘huisarts-route’



”Een serieuze oplossing voor de noodoproep vanuit de GGZ” zoals zorgmanager en psycholoog Aerjen Tamminga de zorg van Psyned beschrijft. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je ook zonder verwijzing van de huisarts psychische hulp kunt krijgen. ‘‘De enige route naar mentale zorg die bekend is, is die waar je eerst naar de huisarts gaat voor een verwijsbrief en vervolgens – in de meeste gevallen – op een GZ-wachtlijst terecht komt. Op basis van de meest recente data van Vektis (oktober 2021) is de wachttijd voor basis GGZ gemiddeld drie maanden en dat kan oplopen tot bijna een half jaar (in Drenthe). Terwijl dit wachten de situatie in veel gevallen verslechterd en er anderzijds duizenden (basis)psychologen in Nederland zijn waarbij je wél direct terecht kan voor goede zorg. Dit kan echt anders.”

De organisatie wil, ook na eerdere berichtgeving, in makkelijke taal verheldering bieden over de rol van de (basis)psycholoog. “Vergeet even de reguliere ‘huisarts-route’: waar is de mens en maatschappij het beste mee geholpen? Met de noodkreet vanuit de GGZ, kunnen we stellen dat de behoefte van de cliënt nu niet altijd voorop staat.”





(Basis)psycholoog snel en cruciaal



Bij een (basis)psycholoog, oftewel universitair opgeleide psycholoog, kan je in de meeste gevallen meteen in behandeling met psychische klachten. Door een andere financieringsstroom en geen zorgplafond kan de vrijgevestigde psycholoog zonder wachtlijst werken. Waar de zorgverzekeraars vaak dicteren welke zorg en hoeveel zorg geleverd mag worden, kan de (basis)psycholoog vooral kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Tamminga: “95% van de cliënten die ons bellen, kunnen we dezelfde week nog helpen aan psychische hulp. Door per cliënt snel, passende en kwalitatieve zorg te bieden, knapt hij sneller op en voorkomen we in veel gevallen dat er gespecialiseerde GGZ nodig is”. Door deze route aan te moedigen vanuit de overheid, huisartsenzorg en werkgevers zijn de wachtlijsten met verbazingwekkende aantallen te verkorten.

Groei in vraag en aanbod



Er zijn steeds meer mogelijkheden om vrijblijvend je hulpvraag met een psychologisch verwijsteam te bespreken en advies te krijgen over de juiste psychische zorg, dan wel basis of gespecialiseerde zorg. Daarmee kun je een bezoek aan de huisarts en een GZ-wachtlijst in veel gevallen ontwijken. De organisatie ziet dat zowel de cliënt als de (basis)psycholoog deze route steeds vaker weet te vinden en breidt, met het aansluiten van haar 300e psycholoog, haar capaciteit steeds verder uit. Het bewijs van de toegevoegde waarde van de (basis)psycholoog en dat er wordt voldaan aan de behoeften van de cliënt.

Dit laat ook zien dat de (basis)psycholoog een essentiële rol heeft in het verkorten van de wachtlijst. Toch is de ene (basis)psycholoog de ander niet. Laat je daarom altijd goed adviseren. “Bij Psyned staat de kwaliteit voorop en we controleren dit ook altijd van de (basis)psycholoog. Zij dienen zich onder andere te conformeren aan belangrijke eisen, beroepscodes en richtlijnen die gelden in de GGZ en dienen aangesloten te zijn bij een erkende beroepsvereniging. Maar kwaliteit waarborgen we ook door constant de (basis)psycholoog en de behandelingen te monitoren op basis van cliëntevaluaties”, aldus Tamminga. De organisatie adviseert om deze overwegingen mee te nemen in de zoektocht naar een geschikte psycholoog. Helemaal omdat psycholoog geen beschermde titel is en iedereen zich tegenwoordig psycholoog kan noemen.

Bron: Psyned