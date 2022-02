Belangrijk om juist nu door te pakken als het om digitale zorg gaat

Alle zorgsectoren hebben in 2021 meer gebruik gemaakt van digitale zorg dan in 2019. Dat blijkt uit de nieuwe versie van de E-healthmonitor die in de eerste week van De Slimme Zorgestafette 2022 is gepubliceerd. Patiënten en zorgverleners zijn over het algemeen positief over deze ontwikkeling, maar lopen ook tegen problemen aan.

Het belangrijkste struikelblok is dat digitale zorg nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het is vaak nog geen vast onderdeel van de zorg. Toepassingen waarmee de patiënt de eigen regie kan houden of vergroten, zoals telemonitoring en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), worden nog maar weinig gebruikt. Ook is het voor zorgverleners en zorggebruikers niet altijd duidelijk hoe digitale zorg zinvol kan worden ingezet.

Om de toepassing van digitale zorg te vergroten en te verbeteren zijn veranderingen nodig in zorgprocessen, vaardigheden van zorggebruikers en zorgverleners en financiering. Het is belangrijk om juist nu door te pakken omdat de knelpunten die op de zorg afkomen bekend zijn. Dat betekent investeren in anders werken met inzet van digitale zorg en zo onze zorgprocessen anders en slimmer inrichten.

Henk Herman Nap is senior onderzoeker e-health bij Vilans.