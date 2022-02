Niet gecategoriseerd

Weer dreigend tekort aan medische isotopen door lekkage reactor Petten

Door een lekkage in het koelsysteem van de reactor in Petten, komen de diagnostiek en behandeling met medische isotopen van 1,5 miljoen patiënten wereldwijd in gevaar. In 2010 was dit ook al het probleem. Toen was er ook maandenlang een groot tekort aan medisch isotopen. Dit leidde toen tot woekerprijzen voor medisch isotopen en hoge loonkosten. Als sinds 2010 is er al een roep om de reactor in Petten te vernieuwen maar is er niets gedaan om een nieuw probleem met levering van medisch isotopen te voorkomen of te beperken. De reactor in Petten is nu onverwacht stilgelegd. Bij een routinecontrole – waarvoor de reactor enkele dagen stillag – werd op 20 januari water aangetroffen op de vloer van een koelsysteem van de reactor. Daarna is de reactor niet meer opgestart, vertelt een woordvoerder van NRG, het bedrijf dat in Petten medische isotopen produceert.

30.000 patiënten per dag

De reactor in Petten is verantwoordelijk voor de levering van 35% van alle medische isotopen wereldwijd en voor maar liefst 65% in Europa. Hiermee is deze reactor in Petten de grootste producent en leverancier van isotopen ter wereld. Met de ontwikkeling van isotopen uit Petten helpen wij per dag meer dan 30.000 mensen aan een beter leven. Dat kan zijn voor het opsporen en bestrijden van kanker, maar ook voor andere aandoeningen. De gevolgen van het stilleggen van de reactor in Petten zijn groot, erkent ook de NRG-woordvoerder. Er zijn nu al de eerste signalen dat medische isotopen waarmee diagnostiek en behandelingen worden uitgevoerd in sommige ziekenhuizen beginnen op te raken. Deze week zijn er tekorten, volgende week is het helemaal op. Een bijkomend probleem is dat de capaciteit van de andere vijf reactoren wereldwijd heel beperkt is, zodat de productie maar voor een klein deel kan worden overgenomen. Petten zou bovendien in deze periode de productie overnemen van de reactor in België, die stilligt vanwege gepland onderhoud. Petten was daardoor verantwoordelijk voor 50 procent van de wereldvraag aan medisch isotopen.

Al jaren zijn er plannen voor het vervangen van de verouderde reactor in Petten. Onder meer doordat de kosten daarvan zeer hoog zijn, lijkt er nog niet veel schot te zitten in de uitvoering daarvan.

Experts denken overigens wel dat de reactor mogelijk snel weer kan worden opgestart.

Afgelopen week heeft het HFR-projectteam haar inspectiewerkzaamheden kunnen vervolgen nadat delen van het leidingwerk vrij zijn gemaakt. Deze werkzaamheden in een radiologische ruimte vragen een zorgvuldige voorbereiding en extra maatregelen om dit zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit weekend hebben leidinginspecties plaatsgevonden en zijn er indicaties voor lekkage gevonden. Nader onderzoek wordt uitgevoerd om de bronoorzaak vast te stellen.

Parallel hieraan werkt het projectteam aan verschillende mogelijke oplossingsrichtingen om de HFR weer veilig in bedrijf te kunnen nemen. Deze week worden deze opties nader uitgewerkt en de risico’s in kaart gebracht, op basis hiervan zal waarschijnlijk in de loop van deze week een oplossingsrichting kunnen worden geselecteerd. Daarna zal een planning worden gemaakt en zal het voorstel worden voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, zowel intern als extern.

NRG informeert haar klanten en relaties over de voortgang van de situatie.

Het onderzoek naar de oorzaak van het technisch mankement wordt deze week verder vervolgd. Naar verwachting kunnen wij volgende week een update geven.

Berichtgeving 21 januari



Tijdens controlewerkzaamheden voorafgaand aan de reactorstart is er een technisch mankement aangetroffen in een koelsysteem van de reactor. Als gevolg hiervan is de reactor niet opgestart.

NRG kan nog geen indicatie geven wanneer de reactor weer wordt opgestart. NRG informeert Nuclear Medicine Europe (NMEU), de organisatie die producenten en afnemers van medische isotopen bij elkaar brengt, zodat de productie van medische isotopen zo goed mogelijk gecontinueerd kan worden. NRG verwacht volgende week meer informatie te kunnen geven.

Een HFR-projectteam onderzoekt op dit moment de oorzaak. NRG rapporteert omtrent de status en voortgang van het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten. Er is geen sprake van risico voor mens en milieu.

Bron: NRG