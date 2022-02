Verdwijnen van zenuwbanen in hersenen oorzaak MS-symptomen

Svenja Kiljan: Translating from macro-scale to micro-scale in Multiple Sclerosis: Histological underpinnings of macroscopic structural and functional alterations in MS

De hersenen bestaan uit witte en uit grijze stof. De grijze stof heeft als functie het verwerken van informatie, terwijl de witte stof de communicatie tussen de zenuwcellen verzorgt. Bij mensen met MS – een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) – wordt steeds duidelijker dat zij niet alleen schade in de witte stof hebben, maar ook veel schade in de grijze stof.

Deze grijzestofschade is zichtbaar op MRI-beelden, maar het was tot nu toe onvoldoende duidelijk welke veranderingen in het hersenweefsel de veranderingen in het MRI-beeld veroorzaken. Kiljan vergeleek verschillende soorten MRI-beelden met microscopische beelden van de hersenen van overleden MS-patiënten. Ze ontdekte dat grijzestofschade die zichtbaar is op MRI te wijten is aan het verdwijnen van de uitlopers van hersencellen, de zenuwbanen.

Met een standaard MRI-scan kun je ook beschadigingen in de witte stof bij MS goed in beeld brengen. De ernst van de schade in witte stof en subtiele veranderingen in de witte en grijze stof zie je echter niet op de beelden. Hiervoor is een geavanceerde scan nodig, zoals diffusie MRI (DTI). Eerder onderzoek heeft laten zien dat de subtiele veranderingen in de grijze en witte stof op MRI-beelden samenhangen met veranderingen in het cognitief functioneren.

Kiljan ontdekte dat grijzestofgebieden die er afwijkend uitzien op DTI minder zenuwbanen hebben. Ook blijkt dat zowel schade in de witte stof als schade in de grijze stof bijdraagt aan het verdwijnen van axonen, de uitlopers van zenuwcellen. Als het lukt om te achterhalen of en hoe specifiek dit proces afgeremd kan worden, ligt een therapie die het verdwijnen van de zenuwbanen voorkomt, binnen handbereik.

Link naar proefschrift

Bron: UvA