Zenuwpijn behandelen met een app

Zorg op afstand voor patiënten met neuromodulator





Als eerste ziekenhuis in Oost-Nederland start de Sint Maartenskliniek deze week met een behandeling op afstand voor patiënten met chronische pijnklachten. Patiënten hoeven hierdoor niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen.



Het gaat om mensen die behandeld worden met neuromodulatie. Dit is een behandeling van ons Pijnbehandelcentrum voor mensen met chronische pijnklachten bij wie andere therapieën niet werken. Bij deze behandeling plaatsen we tijdens een operatie een apparaatje in het lichaam, de zogeheten neuromodulator. Dit apparaatje zorgt ervoor dat de pijn wordt vervangen door een ander signaal dat naar de hersenen gaat. Daardoor ervaart de patiënt minder pijn.





We brengen de zorg naar de patiënt toe



De instellingen van de neuromodulator moeten in het eerste jaar op drie momenten gecontroleerd worden en daarna een keer per jaar. Tot nu toe kon dat alleen in de kliniek. Verpleegkundig specialist Sireen Hendriks Franssen: “Het is erg prettig voor de patiënt dat dit nu vanuit huis kan. Of zelfs vanaf een vakantieadres. Ook als een patiënt twijfelt of minder gemak ervaart, kan hij of zij videobellen met de behandelaar en kunnen we op afstand de instellingen controleren en indien nodig aanpassen.”





Besparing van reistijd en -kosten



Deze techniek – NeuroSphere Virtual Clinic – is ontwikkeld door Abbott en werkt via een beveiligde app. Hendriks Franssen: “Onze patiënten komen uit heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht. Deze innovatie bespaart hen een hoop reistijd en reiskosten. En in deze coronatijd is het natuurlijk ook veiliger.” De eerste patiënt die gebruik mag maken van de nieuwe techniek is mevrouw Goekoop-Samsom uit Goedereede. “Dit scheelt mij enorm veel tijd. Heen en terug naar Nijmegen betekent voor mij al snel vier uur in de auto. Ook mijn man hoeft nu niet meer met mij mee naar het ziekenhuis”, vertelt ze.





Patiëntvriendelijker dankzij innovatie



Het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in neuromodulatie en biedt deze behandeling al ruim 15 jaar aan. Als een van de grootste aanbieders van neuromodulatie in Nederland zijn wij altijd op zoek naar hoe we de behandeling nog beter en patiëntvriendelijker kunnen maken.

Over de Sint Maartenskliniek



De Sint Maartenskliniek is een bijzonder ziekenhuis voor bijzondere vraagstukken. Met de specialismen orthopedie, reumatologie, revalidatie en pijnbestrijding is het ziekenhuis de grootste behandelaar op het gebied van houding en beweging in Nederland. De patiënten komen uit alle provincies om dankzij de hoog-specialistische zorg hun bewegingsvrijheid terug te krijgen. De Sint Maartenskliniek blijft zoeken en onderzoeken om de zorg voor de patiënten te verbeteren. Het gespecialiseerde ziekenhuis geldt dan ook al lange tijd als koploper in Nederland en Europa.





Over het Pijnbehandelcentrum



Bron: Sint Maartenskliniek