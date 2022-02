Met slimme pleister dezelfde dag naar huis met heup- of knieprothese

Vanaf 1 maart 2022 start in het Diakonessenhuis een pilot waarin zestig patiënten na een operatie voor een heup- of knieprothese al op dezelfde dag naar huis gaan. Het ziekenhuis gaat patiënten thuis monitoren met een draagbare sensor in combinatie met een app voor communicatie. Het ziekenhuis is het eerste in Nederland dat deze technologie gebruikt voor thuismonitoring na een operatie voor een heup- of knieprotheses. De pilot duurt acht maanden. Als die succesvol is, breidt het ziekenhuis het project verder uit zodat meer patiënten eerder naar huis kunnen. Per jaar krijgen zo’n 900 patiënten een heup- of knieprothese in het Diakonessenhuis.

Nu verblijven patiënten na een operatie voor een heup- of knieprothese gemiddeld drie dagen in het ziekenhuis. Een klein deel van de patiënten kan al dezelfde dag naar huis. Met de nieuwe technologie kan een veel grotere groep direct naar huis. De verwachting is dat het aantal ligdagen in drie tot vijf jaar kan halveren. Veel patiënten vinden het prettig om snel weer thuis te zijn in hun eigen omgeving. Met de nieuwe technologie kan het ziekenhuis nog steeds monitoren of hun herstel goed verloopt. Daarnaast is dit een goede manier om de zorgkosten omlaag te brengen.

Speciaal team monitort patiënten thuis

Een speciaal ‘responseteam’ van het Diakonessenhuis monitort de ademhalingsfrequentie en hartslag van patiënten op afstand. Hiervoor maakt het ziekenhuis gebruik van een draagbare sensor die op de onderste rib van de patiënt wordt geplakt. Het responsteam krijgt de informatie beveiligd, automatisch en rechtsreeks door. Daarnaast gebruiken de patiënten een app voor communicatie met de zorgverleners.

Het responseteam staat in direct contact met de patiënt, houdt de metingen in de gaten en onderneemt actie bij afwijkende waarden. Ze helpen dan op afstand of, als het niet anders kan, in het ziekenhuis. Ook kunnen de zorgmedewerkers via de app informatie delen, bijvoorbeeld over voeding of oefeningen ter voorbereiding op de operatie zodat het herstel van de patiënt sneller verloopt.

Bram Hentenaar, Orthopedisch chirurg Diakonessenhuis: “Veel patiënten willen na een operatie liever thuis herstellen. Met deze draagbare sensoren en een app voor communicatie met de patiënt kan dat. Het is veilig, omdat we in ons ziekenhuis nog steeds meekijken met het herstel. Zo kunnen we patiënten thuis goede en veilige zorg bieden en hoeven patiënten alleen naar het ziekenhuis als het echt moet.”

Veilig thuis herstellen met een draagbare sensor