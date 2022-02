BovenIJ ziekenhuis: ‘hybride zorg heeft de toekomst’

In de Week van de Slimme Zorg Estafette zet het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord koers naar een nóg bredere inzet van digitale middelen voor patiëntcontact en thuismonitoring. Met bijna 23.000 patiënten en 200 zorgverleners die de BeterDichtbij app gebruiken om veilig en laagdrempelig met elkaar te communiceren en de succesvolle implementatie van thuismonitoring bij COPD- en hartfalen patiënten, timmert het BovenIJ ziekenhuis goed aan de weg op het gebied van digitale zorg.

Het BovenIJ maakte als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland actief gebruik van BeterDichtbij, waarmee patiënt en zorgverlener met elkaar kunnen appen en beeldbellen vanuit een beveiligde omgeving. Het contact met de zorgverlener is voor een patiënt zo een stuk laagdrempeliger geworden. Vanaf de eigen mobiele telefoon kan op ieder gewenst moment een (niet spoedeisende) vraag worden ingestuurd. De beeldbel-functionaliteit zorgt er bovendien voor dat de patiënt niet meer altijd voor een consult naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Thuismonitoring

In samenwerking met Luscii, een platform dat thuismonitoring ontwikkelt voor ziekenhuizen, is het BovenIJ daarnaast gestart met de thuismonitoring van COPD- en hartfalen patiënten. Via de app ‘Thuismeten’ kunnen patiënten zelf hun gezondheid meten. Hoe dat werkt? Afhankelijk van de persoonlijke medische situatie krijgen patiënten via de Thuismeten app één of meerdere keren per week het verzoek om vragenlijsten in te vullen en/of meetwaardes door te geven. Bij afwijkende waardes, wordt de betrokken zorgverlener in het BovenIJ ziekenhuis direct geïnformeerd.

Hartfalen-verpleegkundige Shanne Jonk vertelt over de voordelen van thuismonitoring: ‘Thuismeten doen we om patiënten en hun mantelzorgers te ondersteunen in de behandeling van hartfalen. Gewicht, bloeddruk en hartslag kunnen patiënten thuis zelf meten, waardoor de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.’ Longverpleegkundige Lieke Spiegelenburg vult aan: ‘Door thuis zelf de waardes te meten zoals van benauwdheid, hoesten en slijm, krijgen COPD-patiënten meer grip op hun eigen gezondheid.’



Cardioloog Ad Bakx en longarts Jan-Willem Kroon zijn ook enthousiast over het thuismeten:

‘Dit is een mooie uitbreiding van onze zorg aan patiënten. We kunnen er zelfs eventuele ziekenhuisopnames mee voorkomen door snel te signaleren en het aantal herhaalbezoeken verminderen.’

Na het succes bij deze patiëntgroepen, laat het BovenIJ ziekenhuis er geen gras over groeien. Het pakket voor thuismonitoring wordt de komende tijd verder uitgebreid. Daarmee wordt thuismonitoring binnenkort beschikbaar voor patiënten met oncologische aandoeningen en patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Hybride zorg

De uitbreiding van thuismonitoring is illustratief voor de wijze waarop het BovenIJ digitale zorg benadert. Op basis van een duidelijke visie op hoe zorg er in de toekomst uit zal zien: deels in het ziekenhuis en deels digitaal, passend bij de individuele patiënt. ‘Oftewel hybride’, vertelt Edwin van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Toch zal digitalisering in dit ziekenhuis de persoonlijke component van zorg nooit verdringen. ‘Want al activeert 66% van onze patiënten de BeterDichtbij app, zorg is en blijft mensenwerk’, zegt van der Meer. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de uiteenlopende patiëntgroepen die er in Amsterdam-Noord en de regio zijn. Niet iedereen is digitaal vaardig, maar voor patiënten die dat wel zijn, of hun mantelzorgers, bieden deze digitale services grote voordelen. Met BeterDichtbij heb je het ziekenhuis als het ware in je broekzak. Thuismeten biedt de patiënt extra grip op de eigen gezondheid.

‘Digitalisering voegt een nieuwe dimensie toe, waarmee we de kwaliteit en continuïteit van onze zorg verhogen’, aldus van der Meer. ‘We voorzien hiermee in een groeiende behoefte van patiënten om zelf meer grip te krijgen op hun gezondheid,’ concludeert van der Meer.



Bron: BovenIJ ziekenhuis