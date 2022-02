Baby’s met geelzucht eerder naar huis dankzij fototherapie thuis

Bij de afdeling Neonatologie van het Maasstad Ziekenhuis kunnen baby’s met geelzucht voortaan ook thuis behandeld worden. Ouders waarvan de baby in aanmerking komt voor thuisbehandeling krijgen een coconmatras mee voor de baby. Deze ‘BiliCocoon’ geeft blauw licht af. Dit helpt de baby met het afbreken van de te hoge waarde van bilirubine, de stof die verantwoordelijk is voor de gele kleur van de huid.

De meeste baby’s worden vlak na de geboorte geel, dat is normaal. De gele kleur bij pasgeborenen ontstaat door de normale afbraak van rode bloedcellen, na de geboorte. De afvalstoffen (bilirubine), worden verwerkt door de lever en verder uitgescheiden via de darm en nieren. De gele kleur verdwijnt dan vanzelf. Als de waarde toch te hoog is en de lever de stof bilirubine onvoldoende kan afbreken, moet de lever geholpen worden om hersenschade te voorkomen. Dat gebeurt met behulp van fototherapie.

Thuis fototherapie

Normaal gesproken worden baby’s met een te hoge waarde bilirubine behandeld in het ziekenhuis met blauwe lichtlampen. De lampen zorgen ervoor dat de gele kleurstof wordt afgebroken en de stof het lichaam weer verlaat via de urine en ontlasting. Bij thuisbehandeling wordt ook blauw licht gebruikt, maar dan afkomstig van de BiliCocoon. Dit is een coconmatras waarin de baby wordt gewikkeld. Het matras geeft dag en nacht blauw licht af aan de baby.

Fototherapie zoals het normaliter in het ziekenhuis wordt gegeven zonder de BiliCocoon.

Dagelijkse controle

Ouders die met hun baby en de BiliCocoon naar huis mogen, krijgen in het ziekenhuis uitleg over hoe de thuisbehandeling werkt. Ook kunnen zij alle informatie thuis nog eens rustig bekijken in een voorlichtingsvideo of in de patiëntenfolder. Het Maasstad Ziekenhuis werkt zodra de thuisbehandeling start samen met de regionale verloskundige. De verloskundige komt iedere dag langs om bloed af te nemen bij de baby. Als daaruit blijkt dat de bilirubinewaarde laag genoeg is, wordt de fototherapie gestopt.

Lucas is het eerste kindje dat vervroegd naar huis mag met de BiliCocoon. De ouders van de kersverse baby kregen vanochtend instructies over het gebruik van het licht afgevend pakje. “We hebben een primeurskindje.”, lacht de vader van Lucas. De moeder van Lucas knikt terwijl ze haar zoon in haar armen vasthoudt: “Het is erg fijn dat we Lucas voortaan thuis kunnen vasthouden tijdens de behandeling én daarbij komt de verloskundige iedere dag bij ons kijken of de behandeling goed aanslaat. Toch wel prettig, een vertrouwd gezicht.”

Lucas op schoot bij zijn moeder in de BiliCocoon.

Kraamweek thuis



“De fototherapie thuis heeft een aantal voordelen”, licht de kinderarts toe. “Als de baby ondanks de te hoge bilirubinewaarde gezond is, kan hij of zij eerder naar huis.” De verloskundige vult aan: “Dit is fijn voor het gezin, na een drukke tijd rondom de geboorte en het zorgt voor een goede kind-ouder binding. Daarnaast hoeven familieleden niet van en naar het ziekenhuis te reizen als zij op kraambezoek willen komen.”

De juiste zorg op de juiste plek



Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Het op afstand controleren van pasgeboren baby’s met geelzucht is hier onderdeel van. Dat is prettiger voor de baby en het gezin omdat ouders hun kind dichtbij zich hebben en het maakt ruimte vrij in het ziekenhuis voor baby’s die alleen door ziekenhuisopname behandeld kunnen worden. Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio die thuisbehandeling via fototherapie aanbiedt.

Bron: Het Maasstad Ziekenhuis