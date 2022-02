Podcast over het vak begeleider in de gehandicaptenzorg: open, kwetsbaar en met humor

What de Vak? Begeleider in de gehandicaptenzorg is toch geen roeping?

Veel mensen die werken in de zorg ergeren zich aan de uitspraak dat werken in de zorg een roeping is. Annemarie en Nicole – samen goed voor meer dan 40 jaar werkervaring in de gehandicaptenzorg – gaan in aflevering 6 van podcast What de Vak? op zoek naar hoe dit zit en wat ons vak tot een vak maakt. Want werken in de gehandicaptenzorg is echt meer dan alleen lol en plezier, toch? Zeker!



What de Vak? geeft ruimte om je als begeleider op te winden. Je te laten raken. Boos te zijn. Iets niet te begrijpen. Iets stom te vinden. Iets te herkennen. Of blij te zijn dat je het niet herkent. What de Vak? is niet gelikt. Het is echt.

Met deze laagdrempelige podcast inspireren Annemarie en Nicole hun collega’s binnen én buiten Philadelphia Zorg. Met veel humor en lichtheid maken ze elke maand een nieuwe aflevering voor hun podcast. Hierin verbazen zij zich over wat er allemaal in ons prachtige vak gebeurt. Ze delen open en kwetsbaar hun eigen ervaringen.

Bestaat de perfecte begeleider?

Annemarie en Nicole gingen in de eerste aflevering in op zoek naar waarom we het moeilijk vinden om fouten toe te geven. En vooral, waarom we niet makkelijk sorry zeggen tegen de mensen die we ondersteunen. In aflevering drie vroegen ze zich daarom ook af of dé perfecte begeleider wel bestaat? Je vindt What de Vak? op Soundcloud en Spotify.

Dóór en vóór begeleiders

Werken met mensen met een verstandelijke beperking: het ene moment maakt je hart een grote sprong van vreugde en geluk, het andere moment zit je met je handen in het haar omdat je even niet weet hoe je dit moet fixen. Er wordt nogal wat van je gevraagd van jou als professional én als mens. Wat doet het eigenlijk met ons? Hoe kijken we naar ons vak? Hoe deden we het vroegûh en hoe zien we ons vak als begeleider in de toekomst? Én: hoe blijven we scherp want ja, het kan altijd wel een tikkie beter, ja toch? Denk jij ook na over deze vragen, dan is deze podcast voor jou! Annemarie en Nicole – samen goed voor meer dan 40 jaar werkervaring in de gehandicaptenzorg- praten met liefde, lef en vooral veel plezier over hun werk.

