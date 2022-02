Energiehuishouding in spieren van sportende senioren en jonge mensen vrijwel gelijk

Spieren van sportieve ouderen laten bijna dezelfde stofwisseling zien als die van jonge mensen. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM) en het Amsterdam UMC ontdekt in een gezamenlijk onderzoek naar veroudering in spierweefsels. Voor het eerst hebben zij in mensen aangetoond dat één bepaald stofje in mindere mate aanwezig is in oudere spieren. Minder fitte senioren laten nóg lagere waarden van dat molecuul zien. Sportieve ouderen daarentegen, hebben er evenveel van als jongeren. Het onderzoek suggereert dat mensen veroudering van hun spieren grotendeels kunnen terugdraaien door een actieve leefstijl. De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Aging.

Veroudering

Het is al langer bekend dat veranderingen in de stofwisseling van lichaamscellen het proces van veroudering beïnvloeden. De onderzoekers uit Maastricht en Amsterdam hebben voor deze studie de belangrijkste stofwisselingsverschillen in kaart gebracht die verband houden met gezonde, normale en gestoorde veroudering in spierweefsels. Daaruit blijkt dat het grootste verschil tussen gezonde en gestoorde veroudering het niveau van nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD⁺) is, dat aanzienlijk lager ligt in de spieren van oudere volwassenen. Het NAD⁺-molecuul speelt een cruciale rol in de levensduur van proefdieren, maar de associatie met veroudering in menselijke spieren is nog niet eerder aangetoond. “We wisten al langer dat slecht functionerende mitochondriën bijdragen aan het verouderingsproces”, aldus de Amsterdamse onderzoeker Riekelt Houtkooper. “Ons nieuwe onderzoek geeft in veel meer detail weer welke veranderingen in de stofwisseling ten grondslag liggen aan veroudering in de mens.”

Energiehuishouding

Centraal in de studie naar het verouderingsproces in spierweefsels staan de mitochondriën. Dat zijn de energiefabriekjes van onze lichaamscellen, waar voedingsstoffen worden omgezet in energie en waarbij NAD⁺ essentieel is. De onderzoekers ontdekten dat oudere personen met een zeer actieve levensstijl NAD⁺-niveaus in hun spieren hebben die bijna hetzelfde zijn als die van jongere personen. Hun ontdekking suggereert dat de meeste aan leeftijd gerelateerde veranderingen in spieren kunnen worden teruggedraaid door een actieve leefstijl. UM-onderzoeker Joris Hoeks: “De werking van mitochondria kan worden verbeterd door regelmatig sporten, ook als we ouder zijn. Minder fitte ouderen zouden bovendien baat kunnen hebben bij voedingssupplementen om de NAD⁺-niveaus te verhogen. Een combinatie van beide is mogelijk het meest effectief, maar om dat vast te stellen is verder onderzoek nodig.”

Bron: Universiteit Maastricht