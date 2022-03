FNV: Inzet arbeidsmigranten als IC-verpleegkundigen verhoogt druk op zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laten weten dat zij zich ernstig zorgen maakt over de vergevorderde plannen om buitenlandse IC-verpleegkundigen naar Nederlandse ziekenhuizen te halen. Dat wordt gedaan om het almaar groter wordende tekort aan zorgprofessionals op te vangen, maar volgens de vakbond werkt het juist averechts en wordt de druk alleen maar groter. Bovendien zijn de arbeidsmigranten vooral een verdienmodel voor de betrokken uitzendbureaus. De FNV heeft de NVZ daarom ook uitgenodigd voor een gesprek over een duurzame oplossing voor de personeelstekorten.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Bij deze oplossing is niemand gebaat, de zorgprofessionals die toch al een hoge werkdruk hebben niet, de patiënten niet en ook de arbeidsmigranten zelf niet.’

Averechts effect



‘De inzet van arbeidsmigranten als IC-verpleegkundige, zonder een goede inwerkperiode en begeleiding, lost niets op, het zal de problemen alleen maar groter maken’, aldus Merlijn. ‘Denk aan de taalbarrière, cultuurverschillen en het verschil in kwalificatieniveau. De zorgmedewerkers zijn zo extra tijd kwijt aan het begeleiden van hun nieuwe collega’s waardoor er nog minder tijd overblijft voor de patiënten.’

Azië-route



Een grote uitzendorganisatie is nauw betrokken bij de plannen en deze uitzender zal ook het voortouw nemen om actief in Azië en met name Indonesië en de Filipijnen personeel te gaan werven. Merlijn: ‘Die ruiken het grote geld, arbeidskrachten zijn een verdienmodel voor uitzendbureaus. We kennen allemaal de schrijnende voorbeelden uit de slachthuizen en de bouw. Met twaalf vreemden opgepakt in een woning die voor vier mensen geschikt is waar ook nog de hoofdprijs voor betaald moet worden.’

Letterlijk op straat



Arbeidsmigranten die voor een uitzendbureau werken, lopen nog meer risico dan reguliere uitzendkrachten. Naast dat ze geen ontslagbescherming hebben, niet doorbetaald hoeven te worden bij ziekte en vaak veel minder betaald krijgen dan hun collega’s in vaste dienst, zijn ze ook voor huisvesting en medische zorg afhankelijk van het uitzendbureau. Merlijn: ‘Dat betekent dat als je je baan kwijtraakt, je letterlijk op straat staat.’

Reparatie arbeidsmarkt zorg



De FNV wil graag met de NVZ werken aan een duurzame en constructieve oplossing voor het tekort aan zorgprofessionals in de ziekenhuizen Merlijn: ‘Daarvoor moeten we de arbeidsmarkt in de zorg repareren.’ Zo is onder meer een passende waardering nodig in de vorm van loon, vermindering van de werkdruk en administratieve lasten, een gezonde balans tussen werk en privé, goede scholings- en loopbaanmogelijkheden, werken en leren met een passend salaris en meer zeggenschap. Merlijn: ‘Laten we het bedrag dat met dit plan voor het inzetten van arbeidsmigranten wordt geïnvesteerd, steken in het verbeteren van de arbeidsmarkt. Dat zal zich zowel nu als in de toekomst uitbetalen.’

Bron: FNV