Eet bewust, kies voor natuurvoeding

Bewust leven wordt de laatste jaren steeds belangrijker. De verslechtering van ons klimaat is daarvoor een grote reden. Er wordt minder op papier geprint, zuiniger met energie omgegaan en tweedehands winkels zijn mateloos populair. Nadenken over wat je eet hoort ook bij bewust leven. Er komt steeds meer weerstand tegen de kiloknallers in de supermarkt en biologische voeding is steeds meer voor handen. Ook natuurvoeding neemt een vlucht, maar wat houdt natuurvoeding eigenlijk in?

Wat is natuurvoeding



Vers, puur, eerlijk en biologisch. Dat zijn de vier pijlers die een product kwalificeren als natuurvoeding. Het idee achter natuurvoeding gaat verder dan het alleen eten van biologisch verantwoorde producten. Natuurvoeding eet je omdat je zelf gezond wil blijven én omdat je het milieu gezond wil houden. Laten we eens inzoomen op de vier pijlers om het een en ander te verduidelijken:

Vers



Producten die direct van het land afkomstig zijn zijn verse producten. Dat betekent dat je altijd kiest voor producten uit het seizoen en die niet in een kas gekweekt zijn. Aardbeien in de zomer en boerenkool in de winter dus. Kijk ook naar waar de producten vandaan komen, hoe dichterbij hoe verser.

Puur



Probeer zo puur mogelijk te eten. Dus kies voor onbewerkte producten waar geen chemische smaakmakers of ander onnatuurlijk zaken aan zijn toegevoegd. Dat betekent echt niet dat je ineens alles rauw hoeft te eten. Met het eten van iets meer verse groenten en minder (of geen chips) verbeter je je eetpatroon ook.

Eerlijk



Als het even kan kies je voor producten die én milieuvriendelijk geproduceerd zijn, maar tegelijkertijd ook op een mensvriendelijk wijze tot stand zijn gekomen, de zogenoemde ‘fairtrade producten’.

Biologisch



Biologisch eten is misschien wel de bekendste peiler. Biologische producten zijn op een verantwoorde manier verbouwd door de boer. Biologisch-dynamische landbouw gaat nog een stapje verder. Hierbij gebruikt de boer voor de productie van zijn producten zoveel mogelijk middelen uit zijn eigen bedrijf. De boer verbouwd bijvoorbeeld zelf het eten dat hij aan zijn koeien geeft.



Dropjes horen er ook bij!



Door natuurvoeding te eten zorg je goed voor jezelf en voor het milieu. De voeding is vers, puur, eerlijk en biologisch. Er wordt minder verpakkingsmateriaal gebruikt, en zo min mogelijk voeding verspilt. Natuurvoeding is dus gezond voor jou én voor het milieu, daarmee sla je twee vliegen in één klap!