Geneesmiddeldosering op maat voor zwangere vrouwen

Drie kwart van de vrouwen in Nederland gebruikt wel eens een medicijn tijdens de zwangerschap, maar over de geschikte doseringen is weinig bekend. Onderzoek van het Radboudumc, MUMC+ en Lareb Moeders van Morgen moet daar verandering in gaan brengen.

Het lichaam van een zwangere vrouw verandert om de groei van haar ongeboren kind te ondersteunen. Deze veranderingen beïnvloeden ook de verwerking van geneesmiddelen in haar lichaam. Dit kan leiden tot een te hoge of juist te lage dosering van een geneesmiddel, mogelijk met nadelige gevolgen voor de gezondheid van de zwangere vrouw of haar kind. Een te hoge dosering geeft kans op vergiftiging. Een te lage dosering maakt een therapie misschien minder werkzaam. Dit aspect wordt echter zelden onderzocht, omdat zwangere vrouwen vaak niet mee kunnen doen met klinisch onderzoek. Daardoor is maar weinig kennis beschikbaar over hoeveel medicijn er in dergelijke gevallen bij de baby terechtkomt.

Virtuele zwangere vrouwen



Daarom begint de afdeling Farmacologie en Toxicologie van het Radboudumc met Maastricht UMC+ en Lareb Moeders van Morgen een onderzoek naar geschikte medicijndoseringen bij zwangere vrouwen en hun baby. Het onderzoek Model Aangepaste Doseringen voor Alle Moeders (MADAM) wordt ondersteund door de Bill & Melinda Gates Foundation. Onder leiding van Saskia de Wildt, Rick Greupink en Liesbeth Scheepers (MUMC+) zullen voorspellende modellen of ‘virtuele zwangere vrouwen’ worden gebruikt om te bepalen of het nodig is om doseringen tijdens de zwangerschap aan te passen. Bovendien wordt er gekeken in placenta’s, die vlak na een bevalling worden verzameld, in hoeverre verschillende medicijnen die een zwangere vrouw gebruikt feitelijk bij haar kind terechtkomen.

Op onderzoek gebaseerd advies



Uiteindelijke moet dit onderzoek leiden tot een zwangerschapsformularium: een internationale informatiebron waarin zorgverleners speciaal aangetoonde doseringsadviezen voor zwangere vrouwen kunnen opzoeken. Een belangrijk voorbeeld voor deze nieuwe bron is het Kinderformularium, een website waarop artsen en apothekers in Nederland en andere Europese landen geschikte doseringen kunnen vinden voor kinderen van verschillende leeftijden. Verder zal in kaart worden gebracht hoe zorgverleners en (toekomstige) moeders omgaan met op dit onderzoek gebaseerde doseringen tijdens de zwangerschap.

