Arbo Unie: gezonde leefstijl onvoldoende onderwerp van gesprek

Werkgevers schatten dat een derde van werknemers een ongezonde leefstijl heeft

Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor gezond leven, is dat op sommige plekken minder vanzelfsprekend. Zoals op het werk: hoe en wanneer ga je een gesprek over een gezonde leefstijl aan? Het blijkt een lastig onderwerp voor zowel werkgevers als werknemers. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Gezonde leefstijl’ van Arbo Unie onder meer dan duizend werknemers en vierhonderd werkgevers. Arbo Unie roept op tot de leefstijldialoog.

De belangrijkste resultaten:

Werkgevers denken dat een derde van hun werknemers geen gezonde leefstijl heeft en 28% van de werkgevers maakt zich daar zorgen over;

53% van de werkgevers gaat het gesprek over een gezonde leefstijl niet aan met hun werknemers;

78% van de werknemers geeft aan dat het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ niet wordt besproken;

Maar liefst 40% van de werknemers ziet een rol weggelegd voor hun werkgever om daarbij te helpen.

Werkgevers merken wel degelijk dat hun medewerkers niet altijd een gezonde leefstijl hebben, zo is terug te zien in het onderzoek. Dit kan directe gevolgen hebben voor het werkfunctioneren van de werknemer en daarmee het succes van de organisatie. Opvallend is het daarom dat gesprekken tussen werkgevers en werknemers wel kunnen gaan over de werk-privé balans en stress, en nauwelijks over voldoende beweging en de algemene gezondheid. Terwijl het juist gaat om de combinatie van sociaal-emotionele én fysieke factoren, die bepalen of iemand lekker in zijn vel zit.

Hoe en wanneer dan?



Toch geeft ruim de helft (53%) van de werkgevers aan niet in gesprek te gaan met hun medewerkers over gezonde leefstijl. Tegelijkertijd vindt een derde van de medewerkers het lastig hierover te beginnen en vinden ze bovendien dat ze al behoorlijk gezond leven. Werkgevers schatten in dat maar liefst 37% van de werknemers een ongezonde leefstijl heeft en 28% maakt zich zelfs zorgen hierover. En ondanks dat 40% van de werknemers daar een rol ziet weggelegd voor hun werkgever, blijft het gesprek dus uit. Men weet vaak niet precies of het besproken mag worden en zo ja, hoe en wanneer dan? En de meningen zijn verdeeld of het juist past bij goed werkgeverschap of dat het wordt gezien als bemoeizucht.

‘Grijp dit moment aan’



Prof. Dr. Willem van Rhenen, bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar Nyenrode Business University: “We moeten uit deze patstelling zien te komen, want de maatschappelijke belangen zijn te groot, zowel voor werknemers als voor werkgevers. De laatste groep wil goed functionerende werknemers en werknemers willen lekker werken en gezond oud worden. Het is letterlijk van levensbelang om het gesprek over gezonde leefstijl ook op de werkvloer te voeren en in actie te komen.

Laten we het huidige maatschappelijke momentum over gezond leven met beide handen ook op de werkvloer aangrijpen. We zien dat werkgevers zitten te springen om gezonde en vitale mensen, terwijl veel werknemers flink ziek zijn geworden door Corona vanwege een ongezonde leefstijl. Beide partijen hebben er dus baat bij om te zoeken naar de beste manier om gezond te zijn en gezond te blijven.”

De werkgever is een hele belangrijke speler in de discussie over leefstijl. “We zien dit al bij onderwerpen als roken en alcoholgebruik. Maar nu steeds meer mensen zittend werk doen is het juist belangrijk om het gesprek te hebben over voldoende beweging en gezonde voeding en elkaar te helpen om in actie te komen.”

Verantwoording onderzoek ‘Gezonde leefstijl’



Aan het onderzoek deden ruim 1.000 werknemers (18-55 jaar) en 400 werkgevers (verdeeld over verschillende sectoren) mee. Het onderzoek vond plaats in oktober en november 2021 en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect.

Bron: Arbo Unie