Innovatieve rolstoel komt naar Europa: ontmoet de iBOT!

2KERR komt met een innovatieve rolstoel. De iBOT. Deze rolstoel rijdt eenvoudig over elke ondergrond: ruw terrein, zand, gras, stenen en zelfs sneeuw. Obstakels en stoepranden vormen geen enkele belemmering. Zo staat niets een actief leven meer in de weg, terwijl de prijs van de iBOT vergelijkbaar is met andere geavanceerde rolstoelen.

Gerhard Breugem, directeur van 2KERR, is al jarenlang distributeur van innovatieve balansrolstoelen. Hij haalt nu ook de iBOT naar Nederland en Europa. De reden daarvoor? “Dit is meer dan een elektrische rolstoel vanwege de eindeloze mogelijkheden. Het is de enige rolstoel die alle onderdelen van een sociaal leven toegankelijk maakt. Omdat je ‘gewoon’ mee kunt doen, waar je ook bent.”



Meer vrijheid



Gewoon gaan. Ook als je in een rolstoel zit. Dat ideaal wordt werkelijkheid met de Europese lancering van de iBOT personal mobility device, door 2KERR uit Oss. Met het resultaat van 20 jaar doorontwikkelde techniek, ervaren rolstoelgebruikers meer gemak dan ooit. Binnen en buiten, op welk terrein dan ook. De iBOT is per 15-03-2022 goedgekeurd voor gebruik in de hele EU.



Steden en openbare gebouwen zijn voor rolstoelgebruikers al snel onbegaanbaar vanwege de vele trappen. De iBOT heeft een trapmodus, waardoor de inzittende zelfstandig een trap op en af kan. En de iBOT heeft een goedgekeurd docking systeem, zodat je vanuit de stoel auto kunt rijden. Dat betekent voor de gebruiker: nog meer vrijheid!





Echt contact maken



Het grootste voordeel is misschien nog wel het sociale aspect. In de balansmodus gaat de iBOT omhoog en kijken gebruikers een ander recht aan. Ook rijdend, tot een snelheid van 6 kilometer per uur. “Op ooghoogte communiceren tijdens het wandelen of op een feestje, maakt écht het verschil”, vertelt ervaringsdeskundige Thomas Weiand. “Je maakt echt contact.”



De iBOT biedt snelheid, comfort en gemak aan mensen die midden in de maatschappij willen staan. Gerhard: “Ervaar het zelf in onze showroom. Daar zag ik al heel wat gelukkige gezichten van iBOT-gebruikers én hun dierbaren. De techniek is magisch. Techniek die werkt voor jou!”





De iBOT is verkrijgbaar via 2KERR in Oss. Gecertificeerd medisch hulpmiddel volgens de Europese MDR regelgeving per 15-03-2022.