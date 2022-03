Isala Meppel is verhuisd!

vrijdag 18 maart, zijn de poliklinieken van Isala Meppel verhuisd en vandaag om 13.00 uur is de laatste patiënt van het oude naar het nieuwe ziekenhuis overgebracht. Het gebouw ligt aan de overkant van de straat en ook al is het maar een paar honderd meter, alle patiënten werden in speciale verhuiswagens vervoerd onder medische begeleiding.

fb. Mevrouw Westra wordt als eerste patiënt verhuisd en uitgezwaaid

In totaal zijn 34 patiënten verhuisd. Dankzij een strakke planning, verliep alles op rolletjes. ‘En nu zijn we een ziekenhuis dat volledig in bedrijf is op een prachtige nieuwe locatie’, aldus Mariska de Groot, transitiedirecteur Isala Meppel. ‘Zondag worden nog de laatste puntjes op de i gezet, en maandag gaan de poliklinieken open’.





Met het nieuwe ziekenhuis in Meppel is een heel duidelijk zorgprofiel neergezet: een ziekenhuis voor basiszorg met 24/7 acute zorg, electieve (planbare) zorg, veel diagnostische mogelijkheden en een focus op bewegen en de oudere patiënt. Met dit zorgprofiel heeft Isala Meppel een heel eigen positie binnen het Isala concern. En dat is heel belangrijk. Een prachtig duurzaam ziekenhuis met ruime operatiekamers Bestuursvoorzitter Rob Dillmann vertelt vol trots: ‘Met dit ziekenhuisgebouw kan Isala Meppel vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Op het gebied van duurzaamheid zijn we voor het hoogst haalbare gegaan. Het eerste gasloze ziekenhuis staat nu in Meppel. We zijn ontzettend blij dat we die stap hebben gezet.’

Isala hoopt dat het een plek wordt waar je je als patiënt veilig en op je gemak voelt en waar

je als medewerker fijn kunt werken. Het ontwerp van Vakwerk Architecten is afgestemd op de historie van de streek en het landschap van het Reestdal. Dat zie je overal terug in het gebouw. Met messing gekleurde blaadjes in de vloer, alsof ze zo zijn overgewaaid uit het Reestdal. Bij de aanmeldzuilen sta je oog in oog met dieren die je in het Reestdal kunt tegenkomen. Ze zijn als bewegende animaties op de muur geprojecteerd.

Isala Meppel: Een ontwerp van Vakwerk Architecten

De Groot: ‘Al die natuurlijke elementen creëren een gevoel van zorgeloosheid op een plek van zorg. Onder meer door het naar binnenhalen van de natuur, maar ook door mensen te verleiden om in beweging te komen en op ontdekkingstocht te gaan.’ Door het hele ziekenhuis heen en ook buiten in de Reesttuin zijn verschillende QR-codes te vinden, die mensen kunnen scannen. De QR-codes leiden naar filmpjes en audiofragmenten, bijvoorbeeld van boswachter Nico van Arkel, die vertelt over specifieke plekken of dieren in het omliggende natuurgebied.

Bron: Isala, Foto’s: @Pedro Sluiter