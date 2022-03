Thaïs Tong wint de Ziedses des Plantes-prijs 2022

De PhD-kandidaat Thaïs Tong deed onderzoek naar een gerichte aanpak, waarbij chemotherapie en immuuntherapie worden gecombineerd, voor patiënten waarvan hun oogmelanoom is uitgezaaid naar de lever. Centraal in haar onderzoek staat de vraag of patiënten die zowel immuuntherapie als leverperfusie krijgen een betere overleving hebben. Dit onderzoek leverde haar de Ziedses des Plantes-prijs op.

Elk jaar krijgen ruim 200 Nederlanders de diagnose oogmelanoom. Een groot deel van deze patiënten, ongeveer de helft, krijgt in de jaren na de eerste diagnose te maken met uitzaaiingen in de lever. Uitgezaaid oogmelanoom gedraagt zich anders dan andere vormen van melanoom, waardoor de bestaande behandelmogelijkheden niet aanslaan. “Deze patiënten hebben daardoor meestal een overlevingsperspectief van slechts een paar maanden”, aldus Thaïs Tong.

Het onderzoek

In het eerste deel van mijn onderzoek hebben wij beoordeeld of de combinatie van behandelingen veilig was en wat de beste dosering voor immuuntherapie zou zijn. Beide behandelingen hebben bepaalde bekende bijwerkingen en we wilden zeker weten of ze samen niet zouden leiden tot een verhoogd toxiciteit.” De uitkomsten waren gelukkig positief: “Nu gaan we door met een vervolgonderzoek om de effectiviteit van de combinatie van immuuntherapie en leverperfusie te vergelijken met de resultaten van behandeling met alleen leverperfusie en wat dit betekent voor de overlevingskansen van deze patiënten.”



Ik wil wel benadrukken het onderzoek een groepsprestatie is geweest. Zonder de patiënten die meedoen aan het onderzoek en een geweldig team aan behandelaren zou dit niet mogelijk zijn geweest. Dat geldt voor zowel de afdelingen medische oncologie en interventieradiologie van het LUMC, in het bijzonder mijn co-promotoren, Dr. Ellen Kapiteijn en Dr. Mark Burgmans; de prijs staat dan wel op mijn naam, maar hij is eigenlijk voor het hele team, aldus ThaïsTong.

Doorverwijzing

Het LUMC is onder meer gespecialiseerd in de behandeling van (uitgezaaid) oogmelanoom. Vanuit heel Nederland worden patiënten doorverwezen naar Leiden voor hun behandeling: “Met de percutane leverperfusies die worden uitgevoerd op de afdeling interventieradiologie kunnen we op een minimaal invasieve manier de lever heel gericht behandelen met een hoge dosis melphalan. Gedurende de behandeling wordt de melphalan uit het bloed dat terugkeert uit de lever gefilterd middels een pomp, zodat de rest van het lichaam zo min mogelijke bijwerkingen van de chemotherapie ervaart”, aldus Thaïs.

Dat haar onderzoek de Ziedses des Plantesprijs heeft gewonnen, kwam als een welkome verrassing; “Het is mooi dat er op deze manier ook aandacht komt voor dit onderzoek. We zijn nog aan het zoeken naar de beste behandelmethode voor deze zeldzame tumorsoort, er is nog geen standaardbehandeling” .

Bron: LUMC