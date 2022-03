Slaaptips voor kinderen voor een soepele overgang naar de Zomertijd

Het slaapritme is afhankelijk van onze biologische klok, maar ook door externe factoren die invloed hebben op ons gevoel van tijd zoals; licht, geluiden, beweging en temperatuur. Maar ook dagelijkse gewoonten, het ritme van alledag, en slaaprituelen spelen hierbij een rol. Met de overgang van wintertijd naar zomertijd zal onze interne biologische klok gewoon blijven doortikken op de manier die hij gewend was. Het feit dat het schijnbaar langer licht is, en dat er schijnbaar tot op een later tijdstip lawaai is op straat, werkt als het ware tegen het verplaatsen van de slaap in.

De overgang van wintertijd naar zomertijd is abrupt. Dit in tegenstelling tot het geleidelijk langer worden van de dagen. Het kan dus zijn dat er aanpassingsproblemen optreden bij volwassenen en kindern. Voor het overgrote deel van de kinderen geldt dat deze aanpassing min of meer vanzelf zal verlopen, als je het normale dag-/nachtritme aanhoudt, eventueel met behulp van onderstaande tips.

zware gordijnen gebruiken die laten geen of weinig licht door;

beperk de hoeveelheid omgevingslawaai;

kinderen kan je met een zacht muziekje af te leiden van het omgevingslawaai, of door een verhaaltje te vertellen;

gebruik minder dekens, zodat het niet te warm is.

Daarnaast is het van belang om het gewone bed-/slaapritueel vast te houden, omdat dit ook invloed heeft op het slaap/waakritme van een kind. Doe dus de dingen die je ook zou doen om je kind op een zomernacht te laten slapen.

Bedtijd verschuiven in stapjes



Als je uit ervaring weet dat je kind er moeite mee heeft, zou je de bedtijd met 15 minuten per dag kunnen verschuiven, in plaats van ineens met een heel uur. Er zijn overigens mensen die zeggen dat het niet erg is als een klein kind wat langer opblijft, als het ook wat langer kan doorslapen.

Eigen ritme



En tot slot: houd er rekening dat er kinderen zijn bij wie het ‘eigen’ ritme gewoon niet parallel loopt met het door ons (als volwassenen) gewenste ritme.

Bron: MedicalFacts