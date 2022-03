‘Warme lenteweek slecht nieuws voor hooikoortspatiënten, het luidt begin berkenpollenseizoen in’

Door het zonnige en warme lenteweer van deze week komen berken in ons land tot bloei. De berk verspreidt sterk allergeen pollen en kan veel klachten veroorzaken bij mensen met een berkenpollenallergie. Doordat voorlopig geen regen van betekenis wordt verwacht zal de hoeveelheid pollen in de lucht toenemen. Door de warme start van het jaar komt deze week de berk op steeds meer plaatsen al tot bloei en kunnen de eerste berkenpollen in de lucht verschijnen. Mensen met een berkenpollenallergie doen er goed aan met medicatie te starten.

Ongunstig weer voor hooikoortspatiënten met boompollenallergie

Het zonnige lenteweer houdt aan tot in het weekend. De temperatuur doet langzaam wel een stapje terug, maar met 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden is het dit weekend nog altijd zacht voor eind maart. Normaal is het 10 tot 12 graden. Het blijft droog en daardoor kan de hoeveelheid berkenpollen in de lucht toenemen. Doordat vanaf vrijdag een noordenwind waait kunnen de kustgebieden profiteren van schone zeelucht en landinwaarts stopt de aanvoer van stuifmeel uit onze buurlanden. Na het weekend daalt de middagtemperatuur naar een graad of 10 en komt er meer bewolking. Het koudere en bewolktere weer zal er niet voor zorgen dat de berken stoppen met bloeien. Pas eind maart of begin april stijgt de kans op regen van betekenis, waarbij de lucht schoon kan spoelen. In de eerste helft van april zullen de berken massaal bloeien en is de kans op overlast het grootst.

Graspollenseizoen start normaal gesproken in mei

Mensen die alleen allergisch zijn voor graspollen kunnen komende tijd nog ongestoord genieten van het fraaie lenteweer. Door zon en warmte zal het gras wel groeien, maar nog niet bloeien. Bovendien is de bovenste bodemlaag droog, waardoor gras op sommige plaatsen geel begint te kleuren. Normaal gesproken komen eind april of begin mei de eerste grassen tot bloei. De start van het graspollenseizoen is afhankelijk van het temperatuurverloop in april en droogte kan een remmend effect hebben op de bloei van grassen. Doordat gras ondiep geworteld is verdroogt het snel. De piek van het graspollenseizoen valt gemiddeld genomen eind mei en in juni. Het pollen van grassen is zeer sterk allergeen en veroorzaakt elk jaar bij een paar miljoen Nederlanders klachten.

Jaco van Wezel, meteoroloog, Weeronline