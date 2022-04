Hulp voor Oekraïense vluchtelingen met een oogaandoening van start

Een oorlog ontvluchten en je weg vinden in een ander land: het is altijd een sprong in het diepe, en al helemaal als je ogen niet goed meewerken. Naar verwachting komen in Nederland meer dan duizend vluchtelingen uit Oekraïne die blind of slechtziend zijn en nog eens duizenden met andere oogproblemen. Samen met Nina Spodina, zelf oogarts en gevlucht uit het oosten van Oekraïne, verleent de Oogvereniging samen met het Bartiméus Fonds en de Visio Foundation ondersteuning aan deze groep vluchtelingen.

“Wat we gaan doen is mensen de weg wijzen. Waar kun je terecht als je lenzen kwijt zijn of je een ooginjectie nodig hebt? Maar ook: wat zijn de mogelijkheden als het gaat om de taal te leren, een netwerk op te bouwen en toegang tot hulpmiddelen?”, legt Luuk-Jan Boon uit, directeur van de Oogvereniging.

Noodzaak is hoog

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn er op dit moment al Oekraïense vluchtelingen met een visuele beperking bekend in Nederland, en het worden er alleen maar meer.

Luuk-Jan Boon: “Wij willen deze groep graag helpen, de noodzaak is hoog. We werken hiervoor samen met het Bartiméus Fonds, Koninklijke Visio en de Visio Foundation die de urgentie gelukkig ook zien en ons ondersteunen voor de inzet van de Oekraïense oogarts Nina Spodina. Daarnaast zoeken we 50.000 euro om voor individuele vluchtelingen hulp te regelen.”

Steunpunt Migranten

De Oogvereniging heeft al ruime ervaring met vluchtelingen met een oogaandoening via het eigen Steunpunt Migranten, financieel ondersteund door het Bartiméus Fonds en recent ook Visio Foundation. Vanuit dit Steunpunt gaat Nina Spodina zich nu inzetten voor Oekraïense vluchtelingen.

Nina Spodina kwam op dinsdag 1 maart aan in Nederland. In Oekraïne had ze een eigen praktijk als oogarts waar ze mensen met glaucoom, staar en vele andere oogaandoeningen behandelde. De Oogvereniging kwam met haar in contact via een artikel in NRC.

Nina Spodina: “Het is erg belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne met een oogaandoening of een visuele beperking weten dat er mensen zijn die ze kunnen helpen, hun moedertaal spreken en weten wat ze moeten doen. De een moet naar een oogarts en heeft dringend oogdruppels, een operatie of een andersoortige behandeling nodig. De ander heeft hulp nodig om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en een volwaardig leven te leiden ondanks zijn of haar visuele beperking. Ik doe alles wat in mijn macht ligt om Oekraïners de hulp te geven die ze nodig hebben in deze voor ons zo moeilijke tijd.”

Hulp is nodig

Bartiméus Fonds en Visio Foundation ondersteunen de opzet van een steunpunt voor de Oekraïense vluchtelingen met een visuele beperking. Maar er is meer nodig. Mocht je dit project een warm hart toedragen dan kan je snel en eenvoudig doneren via deze link.

Vluchtelingen, mensen uit hun naaste omgeving en professionals kunnen contact opnemen met de Ooglijn: 030-2945444 of [email protected]. Via dit informatiepunt worden zij verder doorverwezen.

Bron: Oogvereniging