Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Hans van der Hoeven

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Op woensdag 6 april 2022 ontving prof. dr. J.G. van der Hoeven, hoogleraar Intensive Care en Hoofd afdeling Intensive Care van het Radboudumc, uit handen van burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar een koninklijke onderscheiding.

De burgemeester verraste Hans van der Hoeven na afloop van een IC-symposium over samenwerking (tijdens COVID-19), kwaliteit en duurzaamheid, in het Auditorium van het Experience Center van het Radboudumc, en speldde hem de versierselen op die horen bij een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hans van der Hoeven studeerde cum laude af als arts waarna hij zijn opleiding tot internist-intensivist afrondde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in 1993, waar hij ook chef de clinique op de IC werd. Een jaar later promoveerde hij. In 1997 stapte hij over naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar hij hoofd van de IC werd. In 2003 werd hij benoemd tot afdelingshoofd en hoogleraar Intensive Care in het Radboudumc in Nijmegen.

Hans van der Hoeven wordt gezien als het boegbeeld van lntensive Care Geneeskunde in Nederland. Zijn wetenschappelijke staat van dienst is indrukwekkend. Hij heeft aan de basis van veel onderzoek gestaan om de uitkomsten en kwaliteit van leven van kritiek zieke patiënten te verbeteren. Daarnaast wordt hij geprezen om zijn verdiensten als opleider. Hans is een charismatisch leider, die zich landelijk ook bestuurlijk inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zowel op de IC als daarbuiten. Zijn bevlogenheid en visie zijn aanstekelijk. Voor zijn patiënten doet hij alles.COVID-19 Zijn enorme inzet in de COVID-19-periode is van essentieel belang geweest bij de opvang van ernstig zieke COVID-19 patiënten in onze regio, die hard getroffen werd door de uitbraak. Daarnaast heeft hij zich ook in breder verband ingezet om de IC-hulp voor deze patiëntengroep in Nederland, onder zeer hoge tijdsdruk, zo optimaal als mogelijk te laten verlopen. Als autoriteit op het gebied van beademing droeg hij in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van veilige beademingsstrategieën voor COVID-19 patiënten. Hiermee verbeterde de zorg voor deze patiënten in aanzienlijke mate. Naast zijn aandacht voor deze nieuwe patiëntengroep bleef hij zelfs in de drukst periode ook zeer betrokken bij de reguliere IC-patiënten.

Zowel in de coördinatie in de regio Gelderland/Oost-Nederland, en in het Regionaal Overleg Acute Zorg, als in de afstemming met de landelijke coördinatie speelde hij een belangrijke rol. Tijdens de coronacrisis onderhield hij zeven dagen in de week, non-stop, contact met alle IC-afdelingen in de regio, regelde hij de coördinatie van de zorg, en zorgde er zo voor dat elke patiënt op de juiste plaats terecht kwam en elke IC-afdeling de werkdruk aankon. In deze zwaar getroffen regio is zijn inzet van onschatbare waarde geweest om de coronacrisis te bedwingen.

Patiëntenzorg

Hans van der Hoeven werd enige jaren geleden zelf getroffen door een ernstige aandoening. Deze ervaring heeft, zo zegt hij zelf, ‘van hem een betere dokter gemaakt’. Hij weet als geen ander hoe belangrijk communicatie met de patiënt is; en dat niet alleen woorden maar ook lichaamstaal en non-verbale communicatie hierbij een belangrijke rol spelen. Het is voor hem een belangrijk onderdeel in het opleiden van jonge dokters.

In de patiëntenzorg ligt voor hem de lat heel hoog. Iedere patiënt krijgt alle aandacht en de allerbeste zorg; hij gaat tot het uiterste om een juiste diagnose te verkrijgen en het optimale behandelplan te maken. Voor collega’s is hij altijd bereikbaar voor overleg, ook als hij zelf geen dienst heeft.

Vooruitkijken en innoveren

In het begin van dit millennium zag hij als één van de eersten de grote rol die de technologie zou gaan spelen in de geneeskunde. Toen de Universiteit Twente startte met een opleiding om geneeskunde en technologie te combineren heeft hij zich volop voor dit initiatief ingezet. Hij toonde zich hierin een pionier.

Hans van der Hoeven heeft meerdere innovaties in de Intensive Care zorg op zijn naam staan. Zo startte hij het expertisecentrum voor moeilijke ontwenning van de beademing. Doordat de ontwenning soms weken kan duren, blijven deze patiënten lang op een IC naast acuut opgenomen patiënten, die een heel ander type zorg nodig hebben. Door Hans van der Hoeven werd een aparte afdeling opgericht die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van deze patiënten. Ook kwam zijn afdeling als eerste ter wereld met een oefenbad voor IC-patiënten. Deze intuïtieve innovatie heeft hij gerealiseerd zonder dat er wetenschappelijk bewijs voor was dat revalidatie in een zwembad mogelijk was. Inmiddels weten we dat het oefenbad inderdaad een belangrijke rol kan spelen bij revalidatie van Intensive Care patiënten. Door zijn inzet worden de langetermijngevolgen van IC-opname voor patiënten nauwkeurig bijgehouden en onderzocht.

Doorontwikkelen van het vakgebied

Naast zijn grote betekenis voor de ontwikkeling van het vakgebied van de Intensive Care

Geneeskunde en zijn rol in wetenschappelijk onderzoek, speelt Hans van der Hoeven al jarenlang een belangrijke rol in de ontwikkeling van de beroepsvereniging NVIC, en de opzet en het verzorgen van het IC-onderwijs. Hij ziet scherp het belang van overdracht van kennis om nieuwe generaties intensivisten van het hoogste niveau op te leiden. Of het nu gaat om onderwijs of om congressen, hij beschikt over de vaardigheid om complexe onderwerpen zo duidelijk en simpel uit te leggen dat iedereen het kan volgen en toepassen. De jaarlijkse Masterclass lntensive Care Geneeskunde is onder zijn leiding uitgegroeid tot één van de hoogst gewaardeerde nascholingen in Nederland.

Onderzoek

Daarnaast heeft hij een omvangrijk wetenschappelijk oeuvre op zijn naam staan met zo’n 30 begeleide promovendi en ruim 350 gepubliceerde artikelen, een ruim aantal daarvan verscheen tijdens de coronapandemie.

Naast al deze bijzondere prestaties is Hans van der Hoeven ook een uiterst aimabel persoon, voor patiënten en familie, voor collega’s en studenten, eigenlijk voor iedereen.

Ook MedicalFacts feliciteert prof. Van der Hoeven met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bron: Radboudumc