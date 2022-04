Niet gecategoriseerd

Nationale poepdag: anale pijn te vaak aangezien voor aambeien

Proctos Kliniek roept op tot snellere diagnose om operaties te voorkomen

Mensen die pijn hebben tijdens het poepen denken vaak onterecht dat ze aambeien hebben, terwijl ze een anale fissuur hebben: een scheurtje in het slijmvlies van de anus. Zelfs artsen stellen soms een verkeerde diagnose, zodat het langer duurt voordat de juiste behandeling begint en de klachten verergeren.

Dat stelt de Proctos Kliniek in het kader van Nationale Poepdag, woensdag 13 april. Op deze dag vraagt de Maag Lever Darm Stichting aandacht voor de relatie tussen ontlasting en gezondheid. Omdat veel mensen zich schamen voor hun klachten bij het poepen, blijven aandoeningen onbesproken en daardoor vaak onbehandeld. ,,Bij een fissuur hebben mensen het gevoel dat ze een glasscherf uitpoepen”, zeg chirurg Charlotte Molenaar van de Proctos Kliniek. ,,Hoe sneller je dit behandelt, hoe sneller je van de klachten af bent. Maar omdat te vaak gedacht wordt dat het aambeien zijn, duurt dat te lang en worden de problemen alleen maar groter.”

Proctos Kliniek roept op tot snellere diagnose om operaties te voorkomen BILTHOVEN, 12 april 2022 ? Mensen die pijn hebben tijdens het poepen denken vaak onterecht dat ze aambeien hebben, terwijl ze een anale fissuur hebben: een scheurtje in het slijmvl…

De kliniek heeft vestigingen in Bilthoven, Amsterdam en Rotterdam en is gespecialiseerd in aandoeningen van de anus en de endeldarm. Proctos behandelt patiënten met aambeien, incontinentie, fistels, pijn, jeuk of andere aandoeningen van de anus, gemiddeld zo’n 1400 per maand. Zes op de tien mensen die zich melden hebben last van anale pijn, van wie zo’n 30 tot 40 procent bij nader onderzoek een anale fissuur blijkt te hebben. ,,Mensen komen binnen en zeggen dat ze aambeien hebben, maar zeker bij de helft van de patiënten is dat niet zo. Vaak is er sprake van een fissuur. Dat is een scheurtje of een wondje in de anus, op een gevoelige plek. Daar groeit wel eens wildvlees op en daarom zien mensen het aan voor aambeien. Zelfs artsen”, legt Molenaar uit.

Het probleem is dat aambeien heel anders behandeld worden dan een fissuur. Pas als een behandeling niet aanslaat blijkt de foute diagnose. Een fissuur ontstaat vaak na een harde ontlasting, een periode van diarree of een trauma. Als het niet geneest kan het een chronische aandoening worden. Het wondje op de anus zorgt voor een scherpe pijn tijdens het poepen, bloedverlies en in zeldzame gevallen een ontsteking. Door de pijn gaan mensen verkrampen en verkeerd op het toilet zitten, waardoor de klachten verergeren. Mensen durven dan vaak niet meer weg te gaan of schamen zich om dit met naasten te bespreken. Hierdoor raken ze in een sociaal isolement. ,,Er zijn zelfs mensen arbeidsongeschikt door geraakt”, weet Molenaar.

Toch is een fissuur die net is ontstaan betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Door vezelrijke voeding, meer bewegen, ander toiletgedrag en een gezondere zithouding is al veel te verbeteren. Daarnaast krijgen patiënten pijnstillers en een inwendig in te brengen zalfje. Dat zorgt voor ontspanning van de kringspier, waardoor ook de doorbloeding van de huid verbetert. Pas als de klachten niet verminderen is een operatie nodig. ,,Maar als we er op tijd bij zijn is dat niet nodig”, stelt Molenaar. De kliniek heeft op zijn website en op de site analeklachten.online een tool gezet waarmee mensen zelf een diagnose kunnen stellen. Daardoor wordt al snel duidelijk of er sprake is van aambeien of een fissuur. Die tool wordt inmiddels ruim 5000 keer per maand gebruikt.

Bron: Proctos Kliniek