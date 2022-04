Hartfalen eerder herkennen met Hartdagboek-app

In Nederland weten naar schatting zo’n 255.000 mensen niet dat ze hartfalen hebben. Dat is zorgwekkend omdat zonder behandeling het hart steeds verder achteruit gaat. Hoe eerder hartfalen wordt ontdekt, hoe beter. Om te helpen bij het eerder herkennen van hartfalen heeft de Hartstichting met steun van de Philips Foundation de Hartdagboek-app ontwikkeld.

Bij hartfalen werkt je hart minder goed, het pompt het bloed minder goed rond. “Hartfalen wordt vaak pas laat herkend omdat veel voorkomende klachten, zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden, vrij algemeen zijn”, vertelt Susanne Bogerd, arts werkzaam bij de Hartstichting. “Daardoor stellen mensen een bezoek aan de huisarts uit, terwijl je met een goede en snelle behandeling de klachten kunt verminderen. Het kan er ook voor zorgen dat je hart minder snel achteruit gaat.”

Met de Hartdagboek-app sneller naar de huisarts

Met een campagne wijst de Hartstichting mensen op klachten die mogelijk duiden op hartfalen en adviseert wanneer nodig deze met de huisarts te bespreken. Onderdeel van de campagne is de Hartdagboek-app die gratis te downloaden is via Google Play (Android) en de Apple App Store (iOS). Gebruikers vullen gedurende twee weken dagelijks een korte, gepersonaliseerde vragenlijst in. Susanne Bogerd: “De app is eenvoudig in gebruik. Na twee weken krijg je een duidelijk overzicht van de duur, frequentie en het verloop van je klachten. Dit maakt het voor de patiënt en de huisarts makkelijker om het gesprek aan te gaan. Bij een vermoeden van hartfalen kan de huisarts vervolgonderzoek inzetten.”



Samen werken aan innovatie

De Hartdagboek-app is inmiddels bijna 9.000 keer gedownload. De ontwikkeling van de Hartdagboek-app is mede mogelijk gemaakt door de Philips Foundation. “We werken al sinds 2018 samen met de Hartstichting om het leven van hart- en vaatpatiënten te verbeteren. Omdat we samen als partners optrekken, kunnen we veel impact maken. Deze app is daar een mooi voorbeeld van; met laagdrempelige technologie kunnen we patiënten helpen om hartfalen eerder te herkennen.”, aldus Sylvia van Es, President van Philips Nederland.

De app is ontwikkeld in samenwerking met digital design bureau Greenberry.

Bron: Hartstichting