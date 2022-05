Superkleine hartritme-monitor werkt samen met patiënt via app

Onlangs implanteerde de afdeling cardiologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een nieuwe generatie onderhuidse hartritme-monitoren. Deze is superklein (45 x 7 mm), gaat langer mee dan zijn voorganger én geeft de patiënt zelf meer invloed. Als deze klachten heeft of iets niet vertrouwt, kan hij via een gekoppelde app zelf gegevens invoeren en naar het ziekenhuis doorsturen. CWZ is hiermee het derde ziekenhuis in Nederland en het eerste in de regio Nijmegen dat zo’n slimme monitor implanteert.

Continu hartritme monitoren



De hartritme monitor is vooral geschikt voor mensen die geregeld flauwvallen met onbekende oorzaak, hartkloppingen hebben of om hartritmestoornissen in de gaten te houden. ‘Omdat die maar af en toe optreden, zijn ze moeilijk te vangen op andere manieren zoals met een ecg (hartfilmpje) of een holterdagboek dat maximaal een week registreert’, zegt verpleegkundig specialist Jan Elders. ‘Doordat de monitor continu het hartritme in de gaten houdt én 4,5 jaar kan blijven zitten, wordt een afwijking altijd geregistreerd, ook al komt die maar zelden voor. De methode is ook geschikt voor mensen die zijn behandeld voor hartritmestoornissen, om te controleren of de behandeling succesvol is geweest.’

Patiënt in ‘drivers seat’



Een ander groot voordeel is de koppeling met klachten die de drager invoert via de app. Met de eerdere typen monitoren werden gegevens over het hartritme ook al doorgestuurd naar de pacemakerpoli van het ziekenhuis, maar was er geen inzicht in de relatie met klachten, zoals hartkloppingen of duizeligheid. ‘Die voert de patiënt nu zelf in op zijn telefoon, samen met informatie over wat hij aan het doen was. Als hij denkt ‘Dit wil ik laten nakijken’, dan kan hij de gegevens doorsturen naar het CWZ’, zegt Elders. ‘Door deze combinatie hebben wij meer informatie dan alleen de medische gegevens uit de monitor. Dat helpt bij het stellen van een diagnose. Bovendien heeft de patiënt nu veel meer invloed en kan hij zelf iets doen. Hij zit in de ‘driver’s seat’.

Fluitje van een cent



Het plaatsen van de monitor is een fluitje van een cent. De ingreep gebeurt poliklinisch. Bij de hartritme monitor zit een speciaal mesje dat een sneetje van minder dan een centimeter maakt in de huid ter hoogte van het hart. Dankzij dit speciale mesje is het sneetje nooit te groot of te diep. Via dit sneetje wordt de monitor onder de huid op de juiste plek geschoven. Waar de monitor voorheen maar drie jaar meeging, is de patiënt nu voor 4,5 jaar klaar. Na de ingreep kan hij direct naar huis.

Digitale middelen



‘De implantaties van deze slimme monitoren past in de visie van het CWZ om steeds meer gebruik te maken van digitale middelen om zorg op afstand te kunnen bieden. Bovendien krijgen patiënten nu meer regie: zij hebben zelf ook invloed op het diagnose-behandeltraject door gebruik te maken van de app’, zegt Erwin Zegers, cardioloog.

Op de foto tonen cardioloog Erwin Zegers (links) en verpleegkundig specialist Jan Elders (rechts) de hartritmemonitor en de bijbehorende app, bron: CWZ Nijmegen

Bron: CWZ Nijmegen.