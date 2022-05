Hoogleraar Victor Pop: er komt meer bij ontzwangeren kijken dan mensen weten

Emeritus hoogleraar Victor Pop presenteert zijn boek over het verdere verloop nadat vrouwen zijn bevallen. Een exemplaar van het boek: ‘De mythe van de roze wolk en de kunst van het ontzwangeren’ zal worden uitgereikt aan een hoogzwangere a.s. moeder op de ‘negen maanden beurs’ in de Rai in Amsterdam 11 -14 mei 2022, waar ook een workshop over het onderwerp zal worden gegeven door professor Pop.

In het boekje ‘De mythe van de roze wolk’ zijn de uitkomsten opgetekend van wetenschappelijk onderzoek van emeritus hoogleraar Victor Pop (Tilburg University) naar ervaringen van 2000 zwangeren. Vanaf 12 weken zwangerschap tot 12 maanden na de bevalling volgde hij deze groep vrouwen en vroeg naar hun belevenissen en ervaringen. Naast antwoorden op standaard vragenlijsten kregen zij de gelegenheid om hun eigen verhaal te vertellen. Samen met psycholoog Aja Leemans geeft hij een mooi en gevarieerd inzicht in wat er allemaal speelt na het krijgen van een kind. Het boekje is geschreven voor al die jonge ouders, ter herkenning en tot steun in een bijzondere periode.

Ontzwangeren: de grote onbekende!

Voor veel zwangeren is de geboorte van een kind een roze wolk en een hoogtepunt in hun leven. Over zwangerschap is heel veel geschreven, over de periode daarna, het zogenaamde ‘ontzwangeren’ is veel minder bekend. Hoelang duurt dit herstel eigenlijk en wat komt er allemaal bij kijken? Wat verandert er in de relatie met je ouders, familie en vrienden? Hoe combineer je de zorg voor een baby met een baan? Wat is de invloed van het ouderschap op de relatie met je partner? Aspecten die allemaal aan bod komen in de periode na een bevalling.

Maar dit ontzwangeren loopt niet altijd op rolletjes en kan gepaard gaan met veel lichamelijke klachten, zoals erge oververmoeidheid, rugklachten, concentratiestoornissen, extreme haaruitval of moeilijk urine kunnen ophouden. Ook kunnen sommige vrouwen in een depressie belanden: de zwangerschap, de bevalling en de herstel periode, vaak nog in combinatie met weer gaan werken, lopen toch heel anders dan gedacht. Vaak is er dan weinig begrip van de kant van de partner, familie, vrienden en kennissen. Je had alles toch zelf zo gepland? Met het gevolg dat veel vrouwen die dit meemaken hier niet over durven te praten.

Herkenning geeft inzicht en rust

De waarde van dit boekje zit hem vooral in de herkenning, in het opdoen van ideeën en in het bespreekbaar maken van allerlei zaken. Weten is meer dan meten. In deze tijd van de Social Media generatie die geneigd is de schone schijn op te houden kan het een verademing zijn om te lezen dat ook bij anderen niet alles altijd even soepel verloopt. Wie wil weten hoe vrouwen in deze periode met een bepaald probleem worden geconfronteerd en daar mee omgaan kan te rade in het boekje.

Aja Leemans, Victor Pop : De mythe van de roze wolk, over de kunst van ontzwangeren. ISBN 978-94-93086-19-7

Tijdens de NEGEN-maanden-BEURS van 11-14 mei 2022 in de Rai in Amsterdam zullen er workshops gehouden worden in het MattieCafé. Victor Pop zal op woensdag 11 mei een workshop geven over ’De mythe van de roze wolk’ en ontzwangeren van 12:00 uur- 13:30 uur als deelnemer aan het MattieCafé. Aja Leemans verzorgt een workshop op vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur, eveneens in het MattieCafé.

Voorafgaande aan de workshops kunt u woensdag tussen 11:00 uur en 12:00 uur en vrijdag tussen 18.00 – 19.00 uur een persoonlijk gesprek aangaan met de auteurs.