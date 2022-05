Preventieve mentale zorg als secundaire arbeidsvoorwaarde

Nieuwe marktplaats voor mentale gezondheid helpt werknemers om mentaal fit te blijven

Door de krapte op de arbeidsmarkt is employer branding nu belangrijker dan ooit. Werkgevers willen inspelen op de toenemende behoefte aan sociale en emotionele support van hun mensen. Een abonnement op de sportschool werd al vaker aangeboden, nu is er de mogelijkheid om medewerkers te helpen om ook mentaal fit te blijven. 76% van werkend Nederland vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in hun mentale gezondheid en die zorg is effectiever als de werknemer zelf de behandelaar kiest. OOPKOP is een marktplaats voor preventieve mentale zorg, ontwikkeld om het werkgevers gemakkelijk te maken om hun medewerkers de vrijheid te geven om zelf aan hun mentale gezondheid te werken. En daar blijkt animo voor: in een paar maanden tijd zijn er al ruim 25 bedrijven die de marktplaats aan hun werknemers aanbieden.Kosten besparen met betere mentale gezondheid

Door de uitdagende work-life balance hebben werkgevers te maken met een veranderende vraag. Een meerderheid van de werknemers in Nederland vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in zijn of haar mentale gezondheid. Dat die behoefte serieus genomen moet worden, bewijst het feit dat 1,2 miljoen Nederlanders nu met burn-out gerelateerde klachten kampen. Een derde van het verzuim in ons land komt door mentale vermoeidheidsklachten en dat kost werkgevers veel geld. Voor het eerst berekenden onderzoekers onlangs hoeveel geld bespaard kan worden*. Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassenen met 5 procent verbetert, kan dit €144 miljoen besparen.

Eigen keuze

Om die burn-out klachten te voorkomen koppelen werkgevers vaak een vaste bedrijfscoach aan hun werknemers. Een goede zaak, maar niet voor iedereen is deze coach geschikt en kiest men liever zelf een behandelaar die past bij de hulpvraag. Daarnaast voelt niet elke werknemer zich veilig en vrij om aan te geven dat er behoefte is aan mentale zorg. Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat het gevolgen kan hebben voor hun baan.

Marktplaats voor mentale gezondheid

Medewerkers die goed in hun vel zitten, stappen minder snel op, verzuimen minder en zijn productiever. OOPKOP brengt kwalitatieve, gecertificeerde behandelaars samen met een landelijke dekking. Het aanbod is ruim met zeker 125 aangesloten zorgaanbieders en varieert van coaching en persoonlijk leiderschap tot meditatie en ademwerk. De werkgever kan zijn werknemers zelf hun preventieve mentale zorg laten kiezen in de wetenschap dat behandeling uiteindelijk iedereen ten goede komt.

HR ontzorgen met een divers aanbod

Het is voor HR professionals veel werk om op individueel niveau de beste match te maken. Hun aanbod beperkt zich daardoor vaak tot een psycholoog of coach. Maar praten is niet voor iedereen de beste vorm, sommige mensen zijn bijvoorbeeld meer gebaat bij lichamelijk werk. Voor een effectief traject met meetbare resultaten start OOPKOP het proces met een mentale check en een adviesgesprek waarin samen met een senior adviseur wordt gekeken naar het aanbod dat het beste aansluit op de hulpvraag. Zo ontzorgt OOPKOP een HR-afdeling en komt er zorg op maat tot stand.*Factsheet ‘Effectieve interventies en beleid Mentale gezondheid en preventie’ van het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.

De oprichters van OOPKOP: Derk van Haastert (links) & Reinier de van der Schueren

Over OOPKOP



OOPKOP is Afrikaans en staat voor ‘open mind’. OOPKOP verenigt kwalitatieve aanbieders van mentale zorg op een toegankelijke marktplaats. Ontwikkeld om werknemers te helpen om mentaal fit te blijven met het beste aanbod en persoonlijk advies. Individueel, anoniem en met een meetbaar resultaat via een periodieke mentale check-in elke 3 maanden. https://www.oopkop.nl/