Instituut voor Tropische Geneeskunde bevestigt eerste besmetting met apenpokken in België

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen meldt een eerste bevestigde geval van apenpokken in België. Tegelijkertijd is het Outbreak Research Team van het ITG ook betrokken bij een uitbraak van apenpokken in de Democratische Republiek Congo (DRC). Vrijdagmiddag komt de Risk Assessment Group (RAG) samen om na expert overleg een beleid voor België uit te stippelen.

De laatste dagen duikt in verschillende Westerse landen het apenpokkenvirus op. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen heeft al langer ervaring met de ziekte in Centraal-Afrika, maar ziet het virus voor het eerst nu ook in hun kliniek. Het gaat om het eerste bevestigde geval in België. Het ITG heeft een team opgericht dat de verdere identificatie en de response binnen ITG coördineert.

“Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten. De verspreiding die we nu zien is opmerkelijk in vergelijking met vorige uitbraken. Om dit te verklaren is er meer onderzoek nodig. Op basis van de huidige gegevens lijkt de kans dat het virus zich onder de brede bevolking verspreidt klein,” zegt Isabel Brosius, infectiologe bij het ITG.

Apenpokken is een ziekte die veroorzaakt wordt door het apenpokkenvirus. Dit virus is van dezelfde familie als het pokkenvirus. In de eerste plaats is het een ziekte die zich uit met een specifieke huiduitslag waarbij er in de eerste plaats vaak blaasjes ontstaan met eerst een helder en daarna een etterig vocht. Vaak wordt de huiduitslag voorafgegaan door een episode van koorts, keelpijn en spierpijn. In de meeste gevallen verloopt de ziekte mild en verdwijnen de klachten na enkele weken vanzelf. Als we kijken naar gegevens uit Afrikaanse landen, zien we wel complicaties en overlijdens ten gevolgde van de ziekte.

Outbreak Research Team in de DRC

Het ITG zette samen met collega’s van het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) in de DRC een project op rond apenpokken. Het virus circuleert daar voornamelijk bij dieren in het regenwoud. Maar met grote regelmaat springt het virus ook over van dieren op mensen, met uitbraken tot gevolg. De laatste jaren worden er steeds meer gevallen van apenpokken vastgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uitgebreide consumptie van bushmeat.