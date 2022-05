Zelfstandiger wonen voor oudere

Als oudere persoon wil je het liefst zo lang mogelijk van je eigen huis en ruimte genieten. Je kent er alles en je voelt je het meest op je gemak. Daarnaast behoud je je zelfstandigheid. Echter kan het zo zijn dat je een van de ouderen bent die toch hulp, ondersteuning of zorg nodig heeft. Het hoeft dan niet meteen zo te zijn dat je moet verhuizen naar een verzorgingstehuis. Afhankelijk van jouw situatie kan het zo zijn dat je naar een seniorenwoning verhuisd. Maar je kunt natuurlijk eerst kijken als je een paar aanpassingen nog steeds in je huidige woning kunt blijven. Wil je hier meer over weten? Lees dan snel verder!





Makkelijker douchen



Als oudere is de douche een van de meest gevaarlijke plekken in het huis, omdat het slipperig kan zijn doordat het er nat is. Zo is de kans in de douche groter dat je valt of een vervelende blessure oploopt. Dit wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Bij ouderen duurt het namelijk langer voordat zij herstellen. Om jouw douche-ervaring makkelijker te maken, kun je gebruik maken van een douchekruk. Met deze kruk kun je langer zelfstandig douchen. Het handige aan een speciale douchekruk is dat het waterbestendig is, omdat ze met antislip noppen worden geleverd. Zo kun je dus voorkomen dat je slipt en valt in de douche. Daarnaast is een douchestoel ook een handige optie. Hiermee kun je net wat stabieler zitten en kun je langer veilig gebruik maken van de douche.





Efficiënt mobiel zijn



Ben je wat minder mobiel geworden? Geen zorgen! Ook hiervoor zijn hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je zelfstandig kunt blijven wonen. Een voorbeeld van zo een hulpmiddel is een rollator. Met een rollator kun je ervoor zorgen dat je in beweging blijft als je last hebt van je evenwicht of zwakke ledematen. Zo kun je blijven lopen zonder dat je valgevaar oploopt. Wanneer je voor een rollator kiest, heb je de keus uit een binnen of buiten rollator. Daarnaast heb je ook rollators die opvouwbaar zijn. Deze kun je dus makkelijk opbergen. Welke rollator je uiteindelijk kiest hangt uiteraard van je persoonlijke omstandigheden. Naast een rollator kun je ook voor een scootmobiel kiezen. Hiermee kun je heel goed mobiel zijn op straat en bijvoorbeeld je eigen boodschappen blijven doen.



Kortom, als oudere is het fijn als je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en zelfstandig kunt zijn. Om dit te kunnen doen, kun je gebruik maken van een paar hulpmiddelen zoals een douchekruk of een douchestoel. Daarnaast kun je mobiel blijven met een rollator of scootmobiel.