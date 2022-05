Reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ in UMC’s

Op 24 mei opent de reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ op het Centraal Station in Utrecht en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken passende zorg.

De tentoonstelling laat de zoektocht van zorgvragers én zorgverleners zien. Want hoewel we inmiddels weten dat factoren als gender, sekse en seksuele oriëntatie van invloed zijn op onze gezondheid krijgt door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames nog niet iedereen passende zorg.

Zorgverleners weten: we zijn wel gelijk, maar niet hetzelfde

Zorgverleners Kawa, Renate, Rosanne en Annika komen aan het woord over hoe zij proberen om onwetendheid en verkeerde aannames in de zorg te verminderen of weg te nemen. Door eigen initiatieven en zichzelf en hun collega’s dagelijks te herinneren aan het belang van inclusieve zorg, proberen ze rekening te houden met alle aspecten die ons uniek maken. Want, weten zij: we zijn wel gelijk, maar niet hetzelfde.

Kawa (psycholoog en bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg): ‘’Onbewust behandelen we mensen die op ons lijken beter dan mensen die anders zijn. Als je goede zorg wil geven, moet je je bewust zijn van dat mechanisme. Het kan namelijk niet zo zijn dat een grote groep mensen in Nederland minder goede zorg krijgt, omdat ze een andere afkomst, kleur, sekse, gender of seksuele oriëntatie hebben dan de norm.’’

Kawa

Reizende tentoonstelling

De reizende tentoonstelling zal in zeven steden buiten te zien zijn en in een aantal universitaire ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. “Het UMC Utrecht wil samen waarde toevoegen aan het leven van mensen, omdat ieder mens telt. Toegankelijke zorg is een fundamenteel recht voor iedereen. Wij streven er daarom naar een divers en inclusief huis te zijn waar alle patiënten, medewerkers en studenten zich (h)erkend en gehoord voelen. Met aandacht voor deze tentoonstelling hopen we dat drempels bespreekbaar worden gemaakt die dit in de weg zitten.” Aldus Kai Bhawanibhiek, adviseur Diversiteit en Inclusie in het UMC Utrecht.

Over de initiatiefnemers

De tentoonstelling is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat en Stichting Open Mind. In de Alliantie Gezondheidszorg op Maat strijden WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers voor gelijke kansen op een goede gezondheid. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Zodat iedereen in de toekomst kan rekenen op passende zorg. Dit doen zij onder andere door een toolkit voor zorg-en hulpverleners. Kijk voor meer informatie op www.komteenmensbijdedokter.nl/detentoonstelling