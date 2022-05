Heup- en knie prothese operatie mogelijk in dagbehandeling

Nieuwe behandelmethode: dezelfde dag naar huis na heup- of knieprothese

Na een knie- of heupprothese dezelfde dag nog thuis starten met revalideren is prettig en vermindert de kans op infecties en andere complicaties. Daarom hebben patiënten van het Anna Orthopedisch Centrum de mogelijkheid om voortaan al op de dag van de operatie veilig naar huis om te starten aan hun herstel.

In het Anna Orthopedisch Centrum is al ruim ervaring opgedaan met deze nieuwe behandelmethode. Dirk Das, orthopedisch chirurg bij het Anna Ziekenhuis: “Wij optimaliseren de zorg voor onze patiënten continu, waardoor het meest gunstige zorgtraject ontstaat. Omdat patiënten beter herstellen in hun eigen woonomgeving en hiermee de kans op infecties en andere complicaties daalt, hebben we het zorgproces nu zo ingericht dat patiënten na het plaatsen van een heup- of knieprothese dezelfde dag het ziekenhuis kunnen verlaten om thuis verder te herstellen. Uiteraard met begeleiding via e-health applicaties, zodat wij ook op afstand dichtbij zijn”.

Autoriteit op beweegzorg

Het Anna Orthopedisch Centrum van het Anna Ziekenhuis is een groeiende autoriteit op het gebied van beweegzorg in de regio en daarbuiten . Het centrum biedt een breed scala aan behandelopties operatief en niet-operatief aan mensen met gewrichtsproblemen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten.

Bron: Anna Ziekenhuis