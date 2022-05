Gratis webinar: de Oogvereniging en Passend lezen

Op dinsdag 28 juni van 16.00 – 17.00 uur geven de Oogvereniging en Passend Lezen een gratis webinar. Het webinar is ter gelegenheid van de gesproken versie van het boek Gezien dat vanaf nu beschikbaar is. Tijdens het webinar komt Marijke Osinga aan het woord over de totstandkoming van dit bijzondere boek. Daarnaast ontdekken deelnemers de mogelijkheden van Passend Lezen én wat de Oogvereniging allemaal kan bieden. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

In het boek Gezien, leven met een visuele beperking vertellen Tweede Kamerlid Daan de Kort, tassenontwerpster Annemarie Nodelijk, de uit Syrië gevluchte Amany Shalha en 17 andere mensen met een visuele beperking hun verhaal. Het boek geeft een unieke kijk op de mogelijkheden van mensen met een visuele beperking in werk, onderwijs en deelname aan de samenleving. Minister Hugo de Jonge schreef het voorwoord. Hij noemt het boek hierin een ‘must read voor beleidsmakers en zorgverleners’.

Gesproken vorm en braille bij Passend Lezen

Het boek is vanaf nu beschikbaar in gesproken vorm en braille bij Passend Lezen. Passend Lezen is dé bibliotheek voor iedereen met een leesbeperking zoals mensen die blind of slechtziend zijn, dyslexie hebben of te maken hebben met een fysieke of cognitieve beperking. Iedereen die lid is van Passend Lezen kan het boek beluisteren via de app, via de website of een speciaal (voor)leesapparaat. Gezien is een aanvulling op de collectie van Passend Lezen die reeds bestaat uit meer dan 83.000 gesproken boeken, ruim 19.000 brailleboeken, hoorspelen, hoorcolleges en kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen.

De Oogvereniging

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met de Oogvereniging. De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. De Oogvereniging geeft betrouwbare informatie, komt op voor de belangen van mensen met een oogaandoening en biedt een ontmoetingsplaats voor mensen die in dezelfde situatie zitten. Voor het boek Gezien leverde de Oogvereniging onder andere de inleiding en een hoofdstuk met praktische informatie voor mensen met een oogaandoening.

Praktische informatie

Het gratis webinar vindt plaats op dinsdag 28 juni van 16.00 tot 17.00 uur.

Bron: de Oogvereniging