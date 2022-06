ZorgDomein brengt zorgprofessionals samen in bijzondere ontmoetingen

Hoe kan technologie bijdragen aan meer aandacht voor de patiënt? Om deze vraag te beantwoorden is in mei 2022 het initiatief ZorgVerbinders gelanceerd. Samen met zorgprofessionals gaat ZorgDomein op zoek naar hoe technologie meer ruimte voor mensenwerk in de zorg kan maken. ZorgVerbinders begint met een serie korte films over persoonlijke ontmoetingen tussen twee zorgprofessionals. Zij vertellen elkaar over hun eigen ervaringen in een gezamenlijke missie: patiënten de best mogelijke zorg geven. In een aantal afleveringen over deze ontmoetingen krijgen we een verrassend kijkje achter de schermen van de Nederlandse zorg.



Het resultaat: verhelderende inzichten in de samenwerking tussen zorgprofessionals. Wat drijft hen? Wat hebben ze van elkaar nodig om hun patiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven? De eerste aflevering van het gesprek tussen een huisarts en een dermatoloog is enthousiast ontvangen door collega-artsen.

Bijzondere ontmoeting tussen huisarts en dermatoloog

“Als we van elkaar snappen hoe we dingen doen, dan kom je ergens.” Huisarts Marlous Koningsveld-Kortekaas legt in de eerste film van ZorgVerbinders uit waarom de ontmoeting met dermatoloog Folkert Blok zo interessant voor haar is. Marlous heeft veel van haar patiënten via ZorgDomein doorverwezen naar Folkert. Ze werken letterlijk bij elkaar om de hoek, maar kenden elkaar niet persoonlijk. In het bijzondere tweegesprek komen ze erachter wat ze van elkaar kunnen leren. Wat hun gezamenlijke doelen zijn. Wat ze van elkaar nodig hebben. Hoe ze nóg beter kunnen samenwerken. Zo heeft ze er bijvoorbeeld nooit bij stilgestaan dat de behandeling van huidaandoeningen vooral gaat over de psychische begeleiding van de patiënt. En geeft Folkert aan dat er in de nabije toekomst nog veel meer samenwerking nodig is. “Er moet een verschuiving gaan ontstaan, er zal een stuk substitutie nodig zijn richting de huisarts. Dat moet wel ondersteund worden door kennisoverdracht.”

Meer aandacht voor patiënt dankzij technologie

Suzanne de Ridder is marketingmanager bij ZorgDomein en legt uit waarom het initiatief is ontwikkeld. “ZorgDomein is in de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot een belangrijk platform in de Nederlandse zorg. We zijn gedreven om de zorg te verbeteren met technologie. En juist die technologie maakt het mogelijk voor zorgprofessionals om efficiënter te werken en meer tijd te hebben voor hun patiënten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Meekijkconsult dat het bedrijf heeft ontwikkeld. Suzanne de Ridder legt uit wat dit betekent voor een patiënt. “Deze oplossing op ons platform zorgt ervoor dat een huisarts op afstand aanvullend medisch advies krijgt van een specialist. Door deze specialistische kennisoverdracht werken de huisarts en de specialisten beter samen en kan de patiënt vaak onder behandeling van de huisarts blijven. Dit voorkomt verwijzingen. Dat is goed voor de zorg en daar wordt de patiënt ook gelukkiger van.”

Met het nieuwe initiatief ZorgVerbinders brengt ZorgDomein zorgprofessionals samen om te bespreken hoe technologie kan helpen om meer ruimte voor de menselijke kant te creëren. De eerste aflevering van ZorgVerbinders gaat over de best mogelijke zorg voor de patiënt.

Bron: ZorgDomein