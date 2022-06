Lancering magazine van en voor vrouwen zonder borsten

Beschikbaar vanaf 5 juni – breastcancer survivorsday

Deze maand brengen organisaties die actief zijn in de nazorg na borstkanker samen een lifestyle magazine uit. Van en voor vrouwen zonder borsten. Initiator Clary Scheres uit Deventer ziet dit magazine als een ode aan haar overleden zakenpartner. ‘Samen hadden Suzanne en ik grootse plannen om de taboe rondom het leven zonder borsten te doorbreken. Eén daarvan was een landelijke glossy uitbrengen over lifestyle onderwerpen en brede positieve content voor vrouwen na borstkanker. In co-creatie met méér organisaties en geschreven vanuit vrouwen zelf.’ Vanaf 5 juni, internationale breastcancer-survivorsday’ is het magazine verkrijgbaar en wordt het gratis verspreid via lingerie winkels en ziekenhuizen.

Op dit moment is veel content voor vrouwen na kanker medisch gerelateerd, over de problemen die ze kunnen ervaren. Terwijl er onder huidige generaties juist een grote behoefte is aan het uitwisselen van positieve ervaringen. Dit is helemaal in lijn met de huidige trends van body positivity in de mode en zelfregie in de zorg. Wat kan wél zonder borsten? Welke lingerie kies je? Hoe kan je van je litteken houden? Hoe is je sexleven? Hoe sport je zonder borsten? Welke levensinzichten kan kanker je bieden? Deze lifestyle onderwerpen zijn relevant voor de 50.000 vrouwen in Nederland die een borst missen.

Nadat Suzanne zelf borstkanker onderging was haar droom de empowerment van vrouwen zonder borsten. Die droom is de missie van ProudBreast, het bedrijf dat Clary nu voortzet. Ze is niet de enige, er staan steeds meer ondernemers op die na hun kanker een eigen bedrijf oprichten. Stuk voor stuk geldt dat ze de zoektocht die ze zelf hebben ervaren voor anderen willen verkleinen. Anita starte Stichting Bratelle, Norman richtte Eve Borstprotheses op, Corrie begon met beweging Ronduit Plat, Sylvia begon met Toepim, Jacqueline organiseert Boezemcafés en Kamroen ontwierp de Breastflower. Ze laten allemaal van zich horen in dit nieuwe magazine.

Die brede content vanuit vrouwen zonder borsten zélf geschreven geeft dit magazine haar unieke karakter. Samen steunen deze organisaties vrouwen na borstkanker in hun herstel en inspireren ze met mogelijkheden. Zó maken we het leven zonder borsten bespreekbaar.

Het magazine wordt gratis verspreid via partners en misstaat niet op uw koffietafel. Exemplaren zijn gratis op te vragen voor verspreiding, voor meer informatie:

https://www.proudbreast.nl/proudbreast-magazine/