De heer Vreeburg uit Zoetermeer Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Michel Bezuijen reikte op zaterdag 18 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J.H.G. Vreeburg uit Zoetermeer. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kreeg de heer Vreeburg voor zijn betekenisvolle en langdurige vrijwillige inzet voor het onderwijs én voor iedereen in Nederland die met een oogaandoening of een visuele beperking kampt.





Sinds 2001 maakte de heer Vreeburg bijna tien jaar onderdeel uit van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer. Deze stichting is na een fusie opgegaan in de Unicoz Onderwijsgroep. Van 2010-2015 kon ook het bestuur van het Alfrink College in Zoetermeer op de vrijwillige inzet van de heer Vreeburg rekenen, onder meer als voorzitter.

In 2011 werd de heer Vreeburg voorzitter van de glaucoomvereniging. Voor de in 2013 opgerichte Oogvereniging was de heer Vreeburg eerst vicevoorzitter en later voorzitter. Daarmee leverde de heer Vreeburg een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Oogvereniging en de belangen van velen met een oogaandoening of een visuele beperking. De Oogvereniging richt zicht onder andere op de toegankelijkheid van de informatievoorziening van de overheid, in het openbaar vervoer en op de arbeidsmarkt.





Houten



De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding vond plaats in Houten tijdens de verenigingsdag van de Oogvereniging. Tijdens deze gelegenheid nam de heer Vreeburg, gezien de maximale bestuurstermijn van negen jaar, afscheid van het voorzitterschap van de Oogvereniging. De vrijwillige inzet op vele vlakken verrichte de heer Vreeburg geheel belangeloos naast zijn baan in de waterwetenschap bij het Water Research Instituut.





Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning besloot de heer Vreeburg, voor zijn langdurige inzet en toewijding voor het onderwijs, de Oogvereniging én iedereen die met een oogaandoening of een visuele beperking kampt, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn inzet is van een bijzondere waarde voor onze samenleving.

Bron: Gem. Houten