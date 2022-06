Koningin Máxima ontmoet leerlingen en studenten in Beverwijk

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs (vo) dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk – samen met de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs, Dennis Wiersma – scholieren, studenten, bestuurders en beleidsmakers over hoe zij omgaan met en investeren in mentale gezondheid.

Studenten en leerlingen staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk, eenzaamheid en zitten in een fase van het leven waarin veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid, MIND Us vindt het belangrijk dat hier binnen opleidingen aandacht voor is. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “Er is onmiskenbaar extra aandacht nodig voor de mentale gezondheid van leerlingen en studenten in het voorgezet onderwijs en het mbo. Scholen zoals het Nova College in Beverwijk zijn een mooi voorbeeld hoe dit ingevuld kan worden en er oprechte aandacht en tijd is voor het welzijn van de studenten. Lekker in je vel zitten is immers een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen.”

Co-creatie Gezonde Generatie

Op het programma van het werkbezoek stond onder meer een rondetafelgesprek over welzijn en mentaal welbevinden op het Nova College en het Kennemer College. De besproken thema’s: wat doen scholen, gemeenten en andere partijen in Beverwijk op het gebied van mentale gezondheid van scholieren/studenten? Is dit voldoende en wat hebben ze de afgelopen tijd gezien op dit thema?

Ook gingen koningin Máxima en de minister in gesprek met jongeren die deelnamen aan een co-creatie sessie georganiseerd door de Gezonde Generatie. De Gezonde Generatie (initiatief van de samenwerkende gezondheidsfondsen) bundelt met diverse partijen zoals Unicef, Nederlandse Jeugdraad en Laks de stem van de jongeren. Dit moet leiden tot een gezamenlijk manifest waarin jongeren uitspreken wat ze in het onderwijs nodig hebben voor hun mentale gezondheid.

In het afrondende gesprek lag de nadruk op hoe er landelijk wordt ingezet om mentale gezondheid van jongeren structureel meer aandacht en plek te geven in het vo en mbo. De Gezonde School aanpak werd hierin belicht. Ook werd besproken wat MIND Us daarin kan betekenen.

Meer inzicht

Via dit werkbezoek van koningin Máxima en minister Wiersma aan het Nova College in Beverwijk kreeg MIND Us meer inzichten in hoe mbo’s en middelbare scholen inzetten op het bevorderen van de mentale gezondheid van hun leerlingen en studenten. Ook werd duidelijk hoe de al bestaande Gezonde School aanpak kan helpen om de inzet op dit onderwerp te intensiveren en versterken.

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. Zij heeft de stichting in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds de officiële aftrap dit jaar heeft MIND Us niet stilgezeten en worden de plannen verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. Het werkbezoek aan Beverwijk past in deze gedachte. In november dit jaar worden tijdens een event met jongeren de verdere plannen en activiteiten van MIND Us gepresenteerd.

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Dat moet veranderen. Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen, (vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament wordt ook in de uitvoering nauw samengewerkt.

Meer weten over Gezonde School of Gezonde Generatie? Zie: www.gezondeschool.nl of www.gezondegeneratie.nl.

Bron: MIND Us