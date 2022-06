Proef met digitale huisartsenpost

Nijmegen en Boxmeer succesvol

De proef met de digitale huisartsenpost in de regio Nijmegen en Boxmeer blijkt succesvol. Daardoor kunnen de ruim 447.000 inwoners van regio Nijmegen en Boxmeer op vrijdagavond, zaterdag en zondag hun spoedeisende zorgvragen digitaal (chatfunctie, zo nodig ondersteund met beeld) stellen aan de huisartsen-spoedposten Nijmegen en Boxmeer. Ongeveer 3800 inwoners van regio Nijmegen/Boxmeer maakten er al gebruik van en naar tevredenheid.

De huisartsen-spoedposten Nijmegen en Boxmeer volgen hiermee het voorbeeld van huisartsenposten in Eemland, Rijnmond, Drenthe. “Wij zijn blij dat we dit nu ook aan patiënten in onze regio aanbieden”, aldus Eva Ouwendijk, huisarts en medisch adviseur bij huisartsen-spoedposten Nijmegen en Boxmeer. “De afgelopen periode hebben we proefgedraaid met de digitale huisartsenpost. Sindsdien zijn bijna 3800 patiënten digitaal geholpen. Patiënten zijn heel tevreden over de bereikbaarheid, vriendelijkheid en doeltreffendheid waarmee ze geholpen zijn. Ook onze zorgprofessionals die chatten zijn positief. Ze vinden het een mooie aanvulling op de zorg die we al leveren en het vermindert de druk op de telefoon.”

Veilige zorg, digitaal



Doel van de digitale huisartsenpost is de spoedeisende zorg in de weekend- en avonduren op een veilige manier op afstand te blijven garanderen. Via Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen; bijvoorbeeld voor wonden, acute oogklachten en ernstige huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage- en anamnesevragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Zorgmedewerkers kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier.

Openingstijden



De digitale huisartsenpost Nijmegen/Boxmeer is op dit moment beschikbaar op vrijdag van 17.15 tot 21.30 uur en in het weekend van 9.45 tot 15.30u. Op hapnijmegenboxmeer.nl staan deze openingstijden aangegeven. Eva Ouwendijk: “Op onze website is ook direct de chatfunctie beschikbaar voor inwoners van onze regio. Zij vullen een aantal gegevens in zodat we weten met wie we te maken hebben en wie de eigen huisarts is. En ze geven aan wat hun klacht is. Vervolgens komen ze in een digitale wachtkamer waar een zorgprofessional ze digitaal ophaalt. En dan begint de chat over de zorgvraag.”

Bron: HAP Nijmegen/Boxmeer