Hoe sluiten medisch specialisten een hypotheek af?

In een interview met Peter Spanbroek gaan we het antwoord vinden op deze vraag. Peter mag tijdens zijn werk medisch professionals mag helpen met het realiseren van hun wensen en dromen, erg interessant voegt hij hieraan toe.

“Ik heb een kennis van de dynamiek van de gezondheidszorg, wat bijzonder nuttig is voor mijn werk. Daardoor ben ik in staat om de verschuivingen in het zorglandschap om te zetten in passende medische adviezen voor specialisten. Ik onderhoud nauw contact met hen en probeer voortdurend te achterhalen wat zij willen. Geld is immers ook een aspect van emotie. Een medisch specialist werkt soms de klok rond, heeft dus weinig tijd om zich met geldzaken bezig te houden. Dat is waar ik in beeld kom: De medisch specialist helpen bij het bouwen aan zijn financiële toekomst.”

Wat voor soort medisch specialisten bedien jij?

“Ik richt me op de medisch specialisten en de medisch specialist in opleiding, de AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist). Denk bijvoorbeeld aan bekende beroepen als chirurgen, radiologen en cardiologen. Minder bekende specialismen zijn echter bedrijfsspecialisten, medische microbiologen en geriaters.

Wat is jouw rol precies?

Voordat je medisch specialist kunt worden, moet je een lange opleiding volgen. Na het succesvol afronden van de studie geneeskunde, word je basisarts. Daarna is er de mogelijkheid om verder te studeren en bijvoorbeeld huisarts of medisch specialist te worden. Om toegelaten te worden tot een specialistenopleiding is nog eens zes jaar studie nodig. Daarna kan je opzoek naar een baan als medisch specialist. Dat kan in loondienst van het ziekenhuis of door je vrij te vestigen in een maatschap. In beide gevallen is dit een belangrijk moment waarbij ik de medisch specialist kan helpen en adviseren. Omdat ze bijvoorbeeld moeten verhuizen voor een nieuwe baan. Of wanneer personen als zelfstandige beginnen te werken en zich bij een vennootschap moeten aansluiten. Dan is er goodwill verschuldigd. Ik help hen met dit soort financieringskwesties.

Wat zijn de uitdagingen van een medisch specialist bij een aanvraag?

Gespecialiseerde artsen studeren gedurende lange tijd en krijgen tijdens hun opleiding vaak de behoefte om een eigen huis kopen. Tijdens hun studie hebben zij een opleidingsovereenkomst. Dit is in feite een vorm van een arbeidsovereenkomst. Vanwege de “tijdelijke” status van het contract kan het soms moeilijk zijn een lening te krijgen.

Het kan echter moeilijk zijn wanneer een medisch specialist praktiseert als zelfstandig beroepsbeoefenaar. Zij werken vaak met een bedrijfsstructuur, zoals een B.V., waardoor het lastig is om al hun inkomsten mee te nemen in de hypotheekaanvraag van een arts in opleiding. Dit is waar onze expertise om de hoek komt kijken; wij lossen dit soort complexe vraagstukken graag op.

Wat maakt jouw advies anders?

Wij begrijpen het carrière pad van de medisch specialist en nemen dat mee bij een hypotheekaanvraag. Bovendien hebben wij één aanspreekpunt voor zakelijk en voor privé. Als medisch specialisten bijvoorbeeld vrijgevestigd zijn, zijn het in feite ondernemers. Wij

kijken en adviseren vanuit een holistische benadering. Daarbij kennen we de markt en weten we wat er speelt. Ons netwerk is het netwerk van de medicus. Mijn klanten vinden het heel prettig dat we zo betrokken zijn en dat we ze echt persoonlijk kennen en helpen.

Is het voor medisch specialisten ook belangrijk op tijd beginnen met vermogensopbouw? “Wanneer ik mijn klanten voor het eerst spreek, of dat nu op het moment is dat ze een eerste of tweede woning willen kopen of als ze andere vraagstukken hebben betrek ik ook hun vermogensopbouw in het gesprek. Wij verstrekken namelijk niet alleen de hypotheek maar we willen helpen bij de financiële fitheid van de medisch specialist voor de lange termijn. Zodat deze een onbezorgde financiële toekomst tegemoet gaat.

Ik zeg meestal dat ze vroeg moeten beginnen met opbouw, zodat ze eraan gewend raken een deel van hun inkomen opzij te zetten. Het maakt een groot verschil of je op je dertigste begint of pas op je vijftigste. In feite zou de ook aandacht moeten besteden aan de financiële factoren die een rol spelen bij de keuze voor een loopbaan als medisch specialist. Dit is nog steeds onderbelicht, en het geeft een gerust gevoel voor de toekomst.

Belangrijkste advies

Of je als medisch specialist nu vrij gevestigd bent of in loondienst, wij helpen altijd graag met financiële vraagstukken en vermogensdoelstellingen. Dus op welk kruispunt van je carrière je ook staat je kunt altijd contact opnemen.

In een gesprek probeer ik wensen en doelstellingen door te vertalen naar concrete voorbeelden. Dat werkt vaak heel verhelderend en dat is natuurlijk ook mijn vak. En ik begrijp dat de medisch specialist dat zelf niet zo makkelijk inzichtelijk krijgt.

‘Ze moeten mij ook niet vragen om in iemand te gaan snijden. Ieder zijn eigen specialisme!’ besluit Peter.