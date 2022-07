Maarten IJzerman benoemd tot hoogleraar ‘Cancer Health Services Research’ bij ESHPM

Prof.dr. Maarten IJzerman is benoemd tot hoogleraar ‘Cancer Health Services Research’ bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel van Maarten is ingebed bij de sectie Health Services Management & Organisation (HSMO) onder leiding van prof.dr.ir. Kees Ahaus. “Met de komst van Maarten en deze leerstoel versterken we onze huidige activiteiten op het terrein van Cancer Health Services Research enorm. Dat positioneert ons nog beter in de samenwerking met Erasmus MC en TU Delft.”

Binnen de sectie HSMO richt zijn onderzoek zich op de verbetering van de toegang en organisatie van personalised oncologische zorg. Het onderzoek is data intensief, waarin gekoppelde real-world datasets worden gebruikt om de personalised oncologische zorg te verbeteren, onder andere door het gebruik van complex moleculaire diagnostiek en behandeling. Maarten’s onderzoek heeft een internationale focus met meerdere programma’s in Australië, Canada en Europa. Hij is tevens visiting professor of Cancer Health Services Research aan de Universiteit van Melbourne Centre for Cancer Research en de School of Population and Global Health.

“Met deze benoeming in Rotterdam doen zich veel mogelijkheden voor om mijn onderzoek verder te ontwikkelen in de samenwerking met Erasmus MC en TU Delft. In deze leerstoel wil ik ook nauwer samenwerken met RSM, in het bijzonder op het gebied van operations management en health systems engineering, maar ook met de andere EUR- faculteiten.”

Over Maarten IJzerman

IJzerman is sinds mei 2022 decaan van ESHPM. Daarvoor was hij ruim vier jaar verbonden aan de Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences van de University of Melbourne en de Victorian Comprehensive Cancer Centre, een alliantie van 10 ziekenhuizen. Hier heeft hij onder meer een data-intensief Cancer Health Services Research programma geleid. Voor zijn benoeming in Melbourne was hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Hij heeft daar diverse bestuurlijke rollen bekleed waaronder vakgroepvoorzitter Health Technology and Services Research en Prodecaan Health & Biomedical Technology bij de Faculteit Science en Technology. Sinds zijn promotie heeft hij internationale ervaring opgedaan bij onder meer Case Western Reserve University en Harvard School of Public Health in de VS.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurswetenschappen en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM-onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Bron: ESHPM