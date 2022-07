Medische zaken waartoe je een ander moet dwingen

Wanneer je partner al een lange tijd rondloopt met een kuchje voel je je vaak de ‘zeurpiet’ wanneer je weer eens aangeeft dat hij of zij een sjaal om moet doen. Ook de suggestie om er eens mee naar de huisarts te gaan roept nog wel eens wat weerstand op. Toch is het in bepaalde gevallen geheel legitiem om je wel met dit soort zaken van andere te bemoeien.

Uiteindelijk allemaal voor de eigen bestwil van de persoon in kwestie. Natuurlijk hoef je niet over elke stap die iemand zet een advies te geven, maar bij welke zaken het wel geheel legitiem is om in te grijpen? Wij zetten een aantal op een rijtje.

Verslaving

Of het nu een verslaving aan gokken, alcohol of drugs is; In alle gevallen is hierbij ingrijpen door derden noodzakelijk. De verslaafde zal in weinig gevallen zelf aangeven dat hij problemen heeft met zijn of haar gedrag. Echter is dit vaak wel de eerste stap naar herstel, het erkennen van het probleem.

Daarom is het goed om als naaste wel altijd in te grijpen wanneer je vermoedt dat iemand ergens aan verslaafd is. Door bijvoorbeeld voor te stellen om gezamenlijk actie te ondernemen bij bijvoorbeeld het afkicken van drugs. Dit wordt door iemand soms juist als grote opluchting gezien.

Lastig om te bepalen hoe je dit doet? Vraag dan bij een afkickkliniek voor drugs om raad.

Gekke plekjes

Vaak kan iemand zelf heel goed inschatten wanneer een bepaalde klacht problematisch is. Dit is echter moeilijker wanneer het om een klacht gaat die de persoon in kwestie zelf niet kan zien, zoals een verdachte moedervlek.

Zie jij iets geks op of aan het lichaam van iemand? Schroom dan ook niet om dit te zeggen. Uiteraard wel op een keurige en beleefde toon zonder verwijten of belediging. Toch kan het geen kwaad hier in een vroeg stadium iemand op te wijzen, better safe than sorry.

Zo is er het voorbeeld van iemand die in Nederland op tv was bij een talkshow, en een oplettende kijker zag een verdacht bobbeltje in haar hals. Via social media kon ze de persoon in kwestie bereiken en wees haar hierop. Die ging toen op advies van de kijker naar de dokter, en daardoor was ze in een vroeg stadium bij een kwaadaardige tumor. Inmiddels is ze (mede doordat ze er vroeg bij was) hier volledig van genezen.

Gek gedrag

Naast verslavingsproblematiek kan het ook zijn dat iemand ’gewone’ psychische klachten heeft zoals een depressie of angststoornis. Dit zijn ook klachten waar iemand zelf niet snel mee komt.

Heb jij het vermoeden dat iemand niet lekker in zijn of haar vel zit? Vraag dan oprecht hoe het met iemand gaat zonder direct een diagnose te stellen. Blijf echter niet te lang zelf de dokter uithangen en onderneem actie wanneer de klachten inderdaad serieus zijn.

Door het inschakelen van specialistische zorg in een vroeg stadium kunnen vele klachten in de toekomst voorkomen worden.

Kortom, het blijft een lastige kwestie om je met iemand anders zijn of haar gezondheid te bemoeien. Toch is dit in bepaalde gevallen zeker legitiem. Het succes van een dergelijke interventie valt of staat wel met de toon waarop je dit doet.

Wees altijd oprecht geïnteresseerd en bezorgd, je zult zien dat mensen het dan vaak heel goed opvatten!