SPF en zonbescherming, hoe zit het ook alweer?

Hoe kies je een goede en welke SPF heb ik nodig?

Tegenwoordig weten we dat je zuinig moeten zijn op onze huid en dat je niet meer zonder goede UV bescherming in de zon moet gaan. (Sun Protection Factor) is de zonbescherming die in zonbeschermingsproducten zitten. Kies een zonnebrandmiddel dat aan uw huidtype en aan de mate van blootstelling is aangepast. Maar hoe zat het ook al weer.Breng het zonnebeschermingsmiddel minstens 20 minuten voordat u naar buiten gaat aan.

Kies altijd een product dat tegen zowel tegen UV-B- en UV-A-straling beschermt. Zonneproducten hebben meestal SPF-index (Sun Protection Factor), de beschermingsfactor. Deze index geeft informatie over hoe sterk het product beschermt tegen UV-B-straling, die de voornaamste oorzaak is van zonverbrandingen. Toch is ook bescherming tegen UV-A-straling belangrijk. UV-A en UV-B zijn beide oorzaak waardoor onder andere huidkanker kan ontstaan. UV-A-stralen zijn daarnaast verantwoordelijk voor vroegtijdige huidveroudering. Let op de index voor ultra-UV-A-bescherming (IPD Immediate Pigment Darkening, onmiddellijke pigmentatie of PPD; Persistent Pigment Darkening, hardnekkige pigmentatie).Heeft u last van acne, kies dan een product zonder olie.

Ook als u last heeft van zonneallergie kan men beter kiezen voor een product zonder olie. Veroorzaakt een zonnebeschermingsmiddel een tintelend gevoel, jeuk of huiduitslag, probeer dan een formule zonder parfum of zonder olie.Vermijd producten die bescherming tegen UV en bescherming tegen insecten combineren: deze zonbescherming kan minder effectief zijn. Zonnebeschermingsproducten zijn niet bedoeld om langer in de zon te kunnen blijven liggen. Ze moeten niet worden beschouwd als een middel om langer in de zon te kunnen blijven, want ze bieden geen totale bescherming en beschermen niet tegen alle vormen van huidkanker.Koop regelmatig een nieuwe fles. ook een zonnebrandcrème of -lotion kan bederven.

Hoe zit het ook al weer met die beschermingstijd van een SPF?

De aangegeven SPF staat voor de tijd dat je in de zon kunt zitten voordat je verbrandt. Allereerst ga je uit van hoe lang het duurt voordat je onbeschermde huid rood wordt in de zon, dat vermenigvuldig je met de factor en dan weet je hoe lang je beschermd bent in de zon. Voorbeeld: het duurt tien minuten voordat je huid rood wordt als je onbeschermd in de zon zit en je gebruikt factor 15, dan ben je 150 minuten (2,5 uur) beschermd. De formule is: 10 (min) x 15 (SPF) = 150 minuten.

Praktische tips:

Gebruik voldoende van het product om uw hele lichaam in te kunnen smeren.

Vergeet neus, hals, voetzolen, oren en lippen niet.

Breng het zonnebeschermingsmiddel om de twee uur opnieuw als u in de zon ligt of nadat u hebt gezwommen heeft, ook al is het middel waterproof

Als u veel transpireert moet u de zonnebrand vaker aanbrengen.

Ga uit de zon als die op zijn hoogst staat (tussen 11 en 15 uur of tussen 12 en 16 uur, afhankelijk van de locatie).

Draag beschermende kleding en accessoires.

Bescherm uzelf met wijde kleding, een hoed met brede randen en een zonnebril.