Zonnefactor smeren ook in de schaduw of onder de parasol

Het is verstandig om iedere dag een creme met een te gebruiken. Ongeacht het zonnig of bewolkt is. Kies voor een product met tenminste 15 om de UVB en UVA stralen te blokken. Deze stralen tasten het collageen in de diepere lagen van de huid aan, waardoor rimpels en een slappe huid ontstaan. Smeren dus, ook als de zon achter de wolken schijnt.

Zonnefactor

Hoe hoger de SPF, des te beter Al is zonlicht lange tijd als ‘vijand’ van je huid gezien, het idee om de zon dan maar totaal te vermijden of eeuwig in de zonnebeschermingsfactor 30 te zitten, is aan herziening toe. Voor zon blijkt hetzelfde te gelden als voor dat vuil waarover momenteel zoveel ophef is: je moet een beetje blootgesteld worden aan schadelijke invloeden om je lichaamsfuncties actief te houden.

Net zoals de nieuwste research erop wijst dat een totaal ontbreken van vuil en bacteriën een huid allergisch en overgevoelig kan maken, kan een al te heftig gebruik van sunblocks ertoe leiden dat je huid helemaal geen straaltje zon meer kan verdragen. Daarmee is een groot mysterie opgelost: ogenschijnlijk bleke mensen met iets dat erg lijkt op zonneallergie. De remedie: langzaam minderen met de SPF’s tot bijvoorbeeld een factor 20 en voorzichtig meerderen met de zon tot je aan een redelijke blootstelling gekomen bent, en de sunblocks bewaren voor de momenten dat je huid je vertelt dat het wel even genoeg is, of je extreem aan zon blootgesteld wordt door een dag lang zeilen in je bikini, en dergelijke. Je huid is de barometer waaraan je het te volgen ‘huidbeleid’ kunt afmeten: een lichtbruin tintje is prima, rood worden of diepbruin daarentegen is schadelijk.

Een en een = twee



Stel, je kiest een zonnebrandcrème factor 15. Een uurtje later smeer je er factor 10 overheen ->factor 25! Helaas. Zonnebrandkennis is geen hogere wiskunde. De bescherming van je huid staat gelijk aan de hoogste factor die je erop smeert. 15 dus in dit geval.

Een zonnecrème moet inwerken voor je de zon ingaat. Smeer zekerheidshalve het eerste laagje op je huid een halfuurtje voor je de zon in wilt. En blijf lekker ‘stapelen,’ lang voor je huid tekenen van overmatige blootstelling geeft.